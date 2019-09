Ganljiv poklon Camp Noua mali Xani: 'Na nebu je nova zvezda'

"Nova zvezda na nebu. Počivaj v miru, Xana,"so na transparentu zapisali navijači Barcelone , zbrani za severnim golom stadiona Camp Nou, kjer je katalonski velikan domačo tekmo igral prvič po objavi tragične novice o smrti devetletne Xane Martinez , hčerke nekdanjega nogometaša, kapetana in trenerja Barce Luisa Enriqueja . Xani so namenili tudi minuto molka, ki je bila tako čustvena kot v zadnjih letih tiste po smrtih klubskih velikanov Tita Vilanove in Johana Cruyffa .

Pred tekmo z Borussio Dortmund v prvem krogu skupinskega dela Lige prvakov so iz vrst Barce sporočili, da je nedeljski trening z ekipo opravil tudi Lionel Messi. Messi ni odigral še niti minute v novi sezoni (tudi) zaradi poškodbe mečne mišice, a bo za gostovanje v Nemčiji očitno nared vsaj za klop. Na Kanalu A in VOYO si boste lahko v torek, 17. septembra, ob 20.40 ogledali dvoboj med Napolijem in branilcem naslova Liverpoolom, dan kasneje (prav tako ob 20.40) pa gostovanje Juventusa pri Atletico Madridu in Janu Oblaku.

Katalonci, ki so vnovič igrali brez prvega strelca Lionela Messija, so začeli navdahnjeno in z novim zadetkom 16-letnega napadalca Ansuja Fatijapovedli, Fati pa je nato podal še Frenkieju de Jonguza drugi gol na tekmi, ki je bil tudi Nizozemčev prvi v Kataloniji. Valencia je še v prvem polčasu uspela znižati, nato pa so ji domači nogometaši v drugem polčasu nasuli še tri gole, pod dva se je podpisal rezervist Luis Suarez, ki je med proslavljanjem s prstoma kazal proti nebu in ju nato prekrižal v obliki črke "x". Mala Xana je bila sošolka njegove hčerke Delfine ...

Valverde: Ni lahko biti igralec Barcelone

Medijski zapisi po tekmi so se večinoma osredotočali na novo izjemno predstavo še ne 17-letnega Fatija, ki bo 17 let dopolnil 31. oktobra, tokrat pa je po svojem prvencu v Pamploni, ko je vstopil s klopi, začel tekmo in zadel po vsega dveh minutah. Fati je že prejšnji mesec podrl rekord in postal najmlajši igralec, ki je za Barcelono v prvenstvu zaigral od leta 1940, nato je z golom proti Osasuni (2:2) postal še najmlajši strelec v klubski zgodovini. Tokrat je poleg zadetka zablestel še z nekaj preigravanji, lahko bi izsilil tudi najstrožjo kazen, mojstrsko pa je ob golu za 2:0 preigral Ezequiela Garayater enkrat še švignil mimo nemočnega Daniela Wassa. Še en podatek: Messi je za prva gola v dresu članske ekipe Barcelone potreboval 13 tekem, Fati pa le tri ...