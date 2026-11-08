Tenerife bo podprl hčerko tragično preminulega nogometaša

V pogovoru za The Athletic je predsednik Tenerifa Antonio Manuel Porro Granados razkril, da bodo stali ob strani partnerki in hčerki Jesusa de Miguela, ki sta v torek tragično ostali brez partnerja in očeta. "Pri Tenerifu želimo podpreti punčko in ji nuditi finančno podporo, vse dokler ne doseže odraslosti. Celotna družina Tenerifa ji stoji ob strani."

"Zagotovili bomo največjo možno podporo v vseh pogledih, in sicer tudi prek okvirov naših zakonskih obveznosti. Preučujemo tudi dodatne načine za povečanje finančne pomoči, da okoliščine vsaj v materialnem smislu ne bi tako močno vplivale na njihova življenja, čeprav seveda ni mogoče pričakovati, da posledic sploh ne bi bilo," je še povedal predsednik, ki je bil navdušen nad odzivom nogometnega sveta.