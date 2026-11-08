Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Tenerife bo podprl hčerko tragično preminulega nogometaša

Tenerife, 08. 11. 2026 15.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Jesus de Miguel

V najtežjih časih je še toliko bolj pomembno, da si ljudje stojimo ob strani in si pomagamo. To so potrdili vodilni pri Tenerifu, ki so razkrili, da bodo finančno podprli družino tragično preminulega Jesusa de Miguela, ki je v torek izgubil življenje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V pogovoru za The Athletic je predsednik Tenerifa Antonio Manuel Porro Granados razkril, da bodo stali ob strani partnerki in hčerki Jesusa de Miguela, ki sta v torek tragično ostali brez partnerja in očeta. "Pri Tenerifu želimo podpreti punčko in ji nuditi finančno podporo, vse dokler ne doseže odraslosti. Celotna družina Tenerifa ji stoji ob strani."

"Zagotovili bomo največjo možno podporo v vseh pogledih, in sicer tudi prek okvirov naših zakonskih obveznosti. Preučujemo tudi dodatne načine za povečanje finančne pomoči, da okoliščine vsaj v materialnem smislu ne bi tako močno vplivale na njihova življenja, čeprav seveda ni mogoče pričakovati, da posledic sploh ne bi bilo," je še povedal predsednik, ki je bil navdušen nad odzivom nogometnega sveta.

Jesus de Miguel
Jesus de Miguel
FOTO: X

"Denimo, iz Burgosa so nas poklicali in povedali, da želijo celoten izkupiček od vstopnic za tekmo proti nam nameniti njegovi družini, predvsem njegovi hčerki. Vse to kaže najlepšo plat nogometa. Tudi Manchester United nam je včeraj izrazil sožalje."

Napadalec Herculesa Fran Sol, ki je pred nekaj leti sezono preživel tudi na Kanarskih otokih, je organiziral sklad, v katerem zbirajo denar za nesrečno družino. Med tistimi, ki so donirali, sta tudi španska reprezentanta Alvaro Morata in Alex Baena. Skupaj so zbrali že več kot 100 tisoč evrov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
jesus de miguel hčerka tenerife Tenerife Jesus de Miguel nogomet finančna pomoč dobrodelnost

Kdaj se bo ob zelenice vrnil trener Bayerna?

24ur.com Dobrodelna brivnica za družino, ki je v nesreči izgubila očeta in dedka
24ur.com Rudarji: Zavedamo se, da smo dolžni poskrbeti za svojce preminulih
24ur.com Dončić po tragediji v Srbiji družinam prizadetih obljubil pomoč
24ur.com Družina Diane Keaton razkrila razlog njene smrti
24ur.com Luis Enrique: Trener, ki nosi svojo hčerko v srcu – tudi na vrhu Evrope
24ur.com Nogometni svet v solzah: predsednik po tragediji obljubil strokovno pomoč
24ur.com 'Anita Ogulin je bila žarek sonca, ki je posvetil v našo družino'
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
zadovoljna
Portal
Nekoč sta si šla na živce, zdaj sta spet skupaj
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
vizita
Portal
Nevarna okužba, ki jo prenašajo klopi: bolezen, ki lahko pusti trajne posledice
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
cekin
Portal
Nova zvezda evropskega gospodarstva: še nedavno revnejša država postaja zgled Evropi
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
moskisvet
Portal
Martinovanje ima tudi temno plat: kaj preveč vina naredi telesu?
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
dominvrt
Portal
Hollywood je zamenjala za življenje na podeželju: poglejte čudoviti vrt Pamele Anderson
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
okusno
Portal
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Dogodek
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022