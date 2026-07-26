Ganljiva zgodba, ki stoji za nevsakdanjo pričesko

Marc Cucurella FOTO: AP

Za Marcom Cucurello je najuspešnejše nogometno poletje njegovega življenja. Nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva je podpisal za madridski Real, kar je kljub temu, da je nogometno mladost preživel pri Barceloni, ogromna čast za slehernega španskega nogometaša. Sledil je odličen mundial, ki ga je rdeča furija kronala 19. julija v New Jerseyju, kjer je z 1:0 odpravila Argentino in po 16 letih znova zasedla svetovni prestol. Cucurella je bil za svoje odlične predstave nagrajen z mestom v najboljši enajsterici tekmovanja. Novopečeni levi bočni branilec belega baleta na igrišču velja za izredno temperamentnega in na trenutke nadležnega igralca, ki želi vsako malenkost uporabiti v prid svoji ekipi. Zaradi svojega obnašanja si pri veliki večini nogometne javnosti ni prislužil nikakršnih simpatij, velikokrat pa na živce stopi tudi nasprotnikom, v zameno so ga ti v preteklosti tudi "nalasali".

Marc Cucurella, Claudia Rodriguez in njuni trije otroci FOTO: X

Pri Cucurelli izstopa njegova pričeska. Dolgi in gosti kodri, ki so bili v nogometu veliko bolj priljubljeni pred nekaj desetletji, a ki nosijo izredno čustveno zgodbo. Cucurella ima skupaj s svojo partnerko Claudio Rodriguez tri otroke, najstarejši Mateo pa trpi za avtizmom.

Lasje kot prepoznavni znak, a ne za svet, temveč za Matea

Cucurella je razkril, da ga njegov sinček zaradi dolge pričeske lažje prepozna na igrišču. Iz istega razloga si svojih las med tekmami ne želi speti, kot je pogosta praksa pri nogometaših. Življenje z otrokom, ki ima avtizem, je izredno težko, a te naredi boljšega človeka, je v dokumentarnem filmu o svojem življenju povedal Cucurella. "V redu, tvoj otrok ima avtizem ... Nikoli nihče ne govori o starših. Vsega sva se morala naučiti od začetka," je povedal 28-letnik, ki o svojem otroku skoraj vedno govori s solznimi očmi. "Najbolj me boli, ko vidim, da mu ni prijetno, a tega ne morem spremeniti," je razkril Španec. Skupaj z izbranko sta razkrila, da se Mateo iz šole včasih vrne v solzah in popolnoma čustveno izmučen, saj mu le-ta predstavlja tako hudo breme.

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