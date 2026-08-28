Ganljivo slovo grških navijačev od Slovenca: Za vedno eden izmed nas

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Al Wahda je za prestop slovenskega reprezentanta Panathinaikosu plačala tri milijone evrov odškodnine. Tako Adam Gnezda Čerin kot njegov novi delodajalec sta vest o selitvi potrdila na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Slovenec se je sicer od Aten poslovil s precej čustvenim zapisom. "Odhajam z mešanimi občutki, saj menim, da bi Panathinaikosu še vedno lahko pomagal. Morda se bodo naše poti v prihodnosti spet križale. Ekipi želim vse najboljše z upanjem, da naslov državnega prvaka vrne tja, kamor spada," je zapisal Čerin.

Adam Gnezda Čerin FOTO: Damjan Žibert

Panathinaikos pa je ob slovesu zapisal: "Za vedno eden izmed nas." Gnezda Čerin je v svoji dosedanji karieri nosil še drese Domžal, Nürnberga in Rijeke, kjer je igral pred odhodom v Atene. Za slovensko reprezentanco je zbral 51 nastopov in dosegel sedem zadetkov.

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