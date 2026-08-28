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Nogomet

Ganljivo slovo grških navijačev od Slovenca: Za vedno eden izmed nas

Ljubljana, 28. 08. 2026 09.44 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Adam Gnezda Čerin

Adam Gnezda Čerin je zapustil grškega prvoligaša Panathinaikos in postal član kluba Al Wahda iz Združenih arabskih emiratov. Po podatkih Transfermarkta je 27-letni slovenski vezist z Al Wahdo podpisal pogodbo do 30. junija 2028.

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Al Wahda je za prestop slovenskega reprezentanta Panathinaikosu plačala tri milijone evrov odškodnine. Tako Adam Gnezda Čerin kot njegov novi delodajalec sta vest o selitvi potrdila na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

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Slovenec se je sicer od Aten poslovil s precej čustvenim zapisom. "Odhajam z mešanimi občutki, saj menim, da bi Panathinaikosu še vedno lahko pomagal. Morda se bodo naše poti v prihodnosti spet križale. Ekipi želim vse najboljše z upanjem, da naslov državnega prvaka vrne tja, kamor spada," je zapisal Čerin.

Adam Gnezda Čerin
Adam Gnezda Čerin
FOTO: Damjan Žibert

Panathinaikos pa je ob slovesu zapisal: "Za vedno eden izmed nas." Gnezda Čerin je v svoji dosedanji karieri nosil še drese Domžal, Nürnberga in Rijeke, kjer je igral pred odhodom v Atene. Za slovensko reprezentanco je zbral 51 nastopov in dosegel sedem zadetkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Panathinaikos je eden najstarejših in najbolj uspešnih športnih klubov v Grčiji, s sedežem v Atenah. Ustanovljen je bil leta 1908 in je znan kot 'zeleni', zaradi svoje prepoznavne zelene barve dresov. Klub ima bogato zgodovino v nogometu, košarki in odbojki, pri čemer nogometni oddelek velja za enega izmed treh največjih in najbolj priljubljenih klubov v državi, ki redno tekmuje v evropskih tekmovanjih.

Prestopni rok je določeno časovno obdobje v letu, med katerim lahko nogometni klubi kupujejo, prodajajo ali si izposojajo igralce iz drugih klubov. Pravila o prestopnih rokih določa mednarodna nogometna zveza FIFA. Običajno sta v sezoni dva prestopna roka: daljši poletni, ki traja več mesecev, in krajši zimski, ki traja en mesec. Izven teh obdobij igralci praviloma ne morejo zamenjati kluba, razen v posebnih primerih, kot so igralci brez pogodbe.

Al Wahda FC je eden izmed vodilnih nogometnih klubov v Združenih arabskih emiratih, s sedežem v Abu Dhabiju. Klub je bil ustanovljen leta 1984 in je skozi leta postal pomemben akter v tamkajšnji profesionalni ligi (UAE Pro League). Znan je po svoji stabilnosti in ambicijah, saj redno tekmuje za naslove državnega prvaka in v azijski ligi prvakov, s čimer prispeva k razvoju nogometa v regiji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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