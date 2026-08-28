Ganljivo slovo grških navijačev od Slovenca: Za vedno eden izmed nas

Al Wahda je za prestop slovenskega reprezentanta Panathinaikosu plačala tri milijone evrov odškodnine. Tako Adam Gnezda Čerin kot njegov novi delodajalec sta vest o selitvi potrdila na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.
Slovenec se je sicer od Aten poslovil s precej čustvenim zapisom. "Odhajam z mešanimi občutki, saj menim, da bi Panathinaikosu še vedno lahko pomagal. Morda se bodo naše poti v prihodnosti spet križale. Ekipi želim vse najboljše z upanjem, da naslov državnega prvaka vrne tja, kamor spada," je zapisal Čerin.
Panathinaikos pa je ob slovesu zapisal: "Za vedno eden izmed nas." Gnezda Čerin je v svoji dosedanji karieri nosil še drese Domžal, Nürnberga in Rijeke, kjer je igral pred odhodom v Atene. Za slovensko reprezentanco je zbral 51 nastopov in dosegel sedem zadetkov.
Panathinaikos je eden najstarejših in najbolj uspešnih športnih klubov v Grčiji, s sedežem v Atenah. Ustanovljen je bil leta 1908 in je znan kot 'zeleni', zaradi svoje prepoznavne zelene barve dresov. Klub ima bogato zgodovino v nogometu, košarki in odbojki, pri čemer nogometni oddelek velja za enega izmed treh največjih in najbolj priljubljenih klubov v državi, ki redno tekmuje v evropskih tekmovanjih.
Prestopni rok je določeno časovno obdobje v letu, med katerim lahko nogometni klubi kupujejo, prodajajo ali si izposojajo igralce iz drugih klubov. Pravila o prestopnih rokih določa mednarodna nogometna zveza FIFA. Običajno sta v sezoni dva prestopna roka: daljši poletni, ki traja več mesecev, in krajši zimski, ki traja en mesec. Izven teh obdobij igralci praviloma ne morejo zamenjati kluba, razen v posebnih primerih, kot so igralci brez pogodbe.
Al Wahda FC je eden izmed vodilnih nogometnih klubov v Združenih arabskih emiratih, s sedežem v Abu Dhabiju. Klub je bil ustanovljen leta 1984 in je skozi leta postal pomemben akter v tamkajšnji profesionalni ligi (UAE Pro League). Znan je po svoji stabilnosti in ambicijah, saj redno tekmuje za naslove državnega prvaka in v azijski ligi prvakov, s čimer prispeva k razvoju nogometa v regiji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.