Ganljivo slovo od 16-letnega nogometaša: proslavili so njegov zadnji gol

Alexander Martinez se je vračal iz trgovine, kjer je kupil sok, nato pa se je podal na proslavljanje prijateljevega rojstnega dne. Zakaj ga je policist ustrelil, še ni znano, so pa se njegovi nekdanji soigralci in prijatelji od njega poslovili povsem "nogometno" ‒ s pomočjo krste, v kateri je ležal pokojni najstnik, so namreč dosegli še zadnji gol in ga nato tudi skupaj proslavili.

Martinez se je sicer rodil v Severni Karolini, a je odraščal v Mehiki, je poročal ESPN. Bil je član nižjeligaša v Orizabi, po besedah žalujoče mame pa je imel zagotovljeno tudi šolnino za študij na univerzi. V Acatlan se je vrnil, ker so zaradi pandemije novega koronavirusa v njegovem klubu odpovedali treninge.

V nepravem trenutku na napravem mestu

Na sodišču so v soboto odredili preventivni pripor za policista, medtem ko preiskujejo okoliščine dogodka. Policist naj bi s svojim policijskim avtomobilom brez prižganih opozorilnih luči zaprl pot fantu in še osmim najstnikom, trdijo tožilci. Policist je nato izstopil iz avta, izvlekel šibrovko in začel streljati. Še en fant, ki je med dogodkom poskušal pobegniti z motociklom, a je vmes padel, je v bolnišnici v stabilnem stanju.

"Prišlo je do streljanja v smeri devetih mladeničev, ki so bili na motociklih, ker pa je (Martinez, op. a.) stal pred skupino teh ljudi, je umrl zaradi strela v glavo," je The Associated Press citiral zveznega tožilca države Oaxaca Rubena Vasconcelosa. Da podrobno spremlja razvoj dogodkov, je v izjavi za javnost potrdilo tudi veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Mehiki, ki je tudi ponudilo vso potrebno pomoč.

Mama: Njegova edina pregreha je bil nogomet

"Bil je moj otročiček, borila sem se zanj, storila sem vse (da bi igral nogomet, op. a.). In poglejte, kaj so naredili ... Uničili so me." je v videoposnetku dejala mama nogometaša. "Bil je fant brez slabih navad. Ni kadil, njegova edina pregreha je bil nogomet," je dodala za Telemundo. O njegovi ljubezni do najpriljubljenejše igre z žogo priča tudi dejstvo, da so mu na krsto položili ikebano v podobi nogometne žoge. Njegov vzdevek je bil Chander, registriran pa je bil tudi pri Mehiški nogometni zvezi (FMF) kot član B-ekipe prvoligaša Monterreya v Oaxaci, Tierre Blance.

Tudi zato je kapetan Monterreya, nekdanji argentinski reprezentančni branilec Jose Basanta, družini poslal sporočilo podpore prek družbenih omrežij: "Rad bi izrazil najgloblje sožalje soigralcem, prijateljem, ljubljenim in še posebej Alexandrovi mami. Res mi je žal. Pošiljam vam velik bojem, moč in pridružujem se vaši bolečini."