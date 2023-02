Ganskega nogometaša rešili izpod ruševin

Potres v Turčiji je prizadel tudi številne športnike. Iz nogometnega prvoligaša Hataysporja so zjutraj sporočili, da pogrešajo ganskega reprezentanta Christiana Atsuja in športnega direktorja Tanerja Savuta. Popoldne so prišle bolj vesele novice, saj so Ganca, sicer poškodovanega, rešili izpod ruševin, poroča BBC.

icon-expand Christian Atsu FOTO: AP "Christiana so rešili. Je že na zdravljenju, vsi upamo, da bo z njim vse v redu," je za turški radio povedal podpredsednik kluba Mustafa Özat. Christian Atsu, ki je za gansko reprezentanco odigral 65 tekem in dosegel devet golov, je še konec prejšnjega tedna svoji ekipi z golom v 90. minuti zagotovil zmago proti Kasimpasi. V svoji karieri je Atsu igral tudi v Angliji pri Evertonu, Bournemouthu in Newcastlu, medtem ko pri Chelseaju ni dobil priložnosti za igro. Hatay je bil eno od območij, ki so bili najbližje epicentru potresa, in je utrpelo veliko škodo. Doslej je potres terjal že okoli 5000 smrtnih žrtev.