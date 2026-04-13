Ganski nogometaš umrl v napadu na klubski avtobus

Nogometni klub Berekum Chelsea je v izjavi za javnost sporočil, da so zamaskirani moški, opremljeni s pištolami in jurišnimi puškami, streljali na ekipni avtobus in igralce prisilili, da se skrijejo v grmovje. Rop se je po navedbah ganske policije zgodil okoli 22.30 po lokalnem času na cesti Goaso-Bibiani, ko se je ekipa vračala domov s tekme proti Samartexu na jugu države. Policija je sporočila, da je Dominic Frimpong utrpel strelne rane in umrl med zdravljenjem v bolnišnici.

Ganska nogometna zveza je incident opisala kot "tragičen" in "veliko izgubo za Berekum Chelsea, pa tudi za ganski nogomet kot celoto".

"Dominic je bil obetaven mlad talent, čigar predanost in strast do igre sta utelešali duha naše lige," so pri krovni zvezi zapisali v izjavi.