Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Ganski nogometaš umrl v napadu na klubski avtobus

Akra, 13. 04. 2026 13.14 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Dominic Frimpong

Mladi ganski nogometaš Dominic Frimpong, član domačega prvoligaša Berekum Chelseaja, je v nedeljo izgubil življenje v oboroženem ropu. Komaj 20-letni igralec je umrl, potem ko so oboroženi roparji napadli njegovo ekipo na poti nazaj z gostujoče tekme, je danes sporočila Nogometna zveza Gane.

Nogometni klub Berekum Chelsea je v izjavi za javnost sporočil, da so zamaskirani moški, opremljeni s pištolami in jurišnimi puškami, streljali na ekipni avtobus in igralce prisilili, da se skrijejo v grmovje. Rop se je po navedbah ganske policije zgodil okoli 22.30 po lokalnem času na cesti Goaso-Bibiani, ko se je ekipa vračala domov s tekme proti Samartexu na jugu države. Policija je sporočila, da je Dominic Frimpong utrpel strelne rane in umrl med zdravljenjem v bolnišnici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ganska nogometna zveza je incident opisala kot "tragičen" in "veliko izgubo za Berekum Chelsea, pa tudi za ganski nogomet kot celoto".

"Dominic je bil obetaven mlad talent, čigar predanost in strast do igre sta utelešali duha naše lige," so pri krovni zvezi zapisali v izjavi.

nogomet dominic frimpong gana smrt

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gigson
13. 04. 2026 13.43
Zalostno.Pocivaj v miru.
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641