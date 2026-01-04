Naslovnica
Nogomet

Garcia dosegel 'hat-trick' ob visoki zmagi Reala

Madrid, 04. 01. 2026 18.55 pred 52 minutami 2 min branja 10

Avtor:
A.V. STA
Gonzalo Garcia

Potem ko je Barcelona z zmago v mestnem derbiju z Espanyolom v soboto začasno pobegnila madridskemu Realu na sedem točk naskoka, so Madridčani dan pozneje po uspehu s 5:1 proti Betisu v 18. krogu španske lige razliko spet zmanjšali na štiri (49-45).

Osrednji obračun tega kroga je bil že v soboto, ko sta se v Barceloni pomerila mestna tekmeca Espanyol in Barcelona. Treh točk so se veselili gostje, ki so oba zadetka dosegli v zadnjih petih minutah, za uspeh blaugrane sta poskrbela Dani Olmo in Robert Lewandowski.

Junak tekme je bil tudi vratar Barcelone Joan Garcia, ki je k slavnejšemu klubu iz katalonske prestolnice prišel prav iz Espanyola, 24-letni čuvaj mreže je z nekaj odličnimi posredovanji preprečil slavje domačih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden od dveh najtesnejših madridskih zasledovalcev Barce na lestvici je danes svoje delo že opravil. Real je na koncu zmagal visoko, a je do te razlike prišel šele v drugem delu tekme. Andaluzijska ekipa je ob minimalnem zaostanku zdržala do 50. minute, ko je Gonzalo Garcia dosegel svoj drugi gol na tekmi.

Garcia je odlično zamenjal poškodovanega Kyliana Mbappeja, ki danes ni igral, ter v 82. minuti dosegel "hat-trick". Dva gola za domače sta dodala še Raul Asensio in Fran Garcia, za goste je častni gol dosegel Cucho Hernandez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prvi današnji tekmi je Levante s 3:0 v gosteh presenetil Sevillo in pobegnil z dna lestvice.

Špansko prvenstvo, 18. krog, izidi nedeljskih tekem:
Sevilla - Levante 0:3 (0:1)

Real Madrid - Betis 5:1 (1:0)

Alaves - Oviedo -:-

Mallorca - Girona -:-

Real Sociedad - Atletico Madrid -:-

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet špansko prvenstvo real madrid betis gonzalo garcia

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GUNDABAD
04. 01. 2026 19.55
bravo, nej dajo Vinčeja malu počivat
Odgovori
0 0
REAList7
04. 01. 2026 19.53
Kako že pravijo "navijači" FC Aloe Vere, ni penala, ni gola? Ali kako že? Meni je dejansko škoda Gonzala, ker tip je prava 9ka. Fizično močan, hiter, tehnično dovolj podkovan in močan v igri z glavo, kar Realu zelo primanjkuje v zadnjih sezonah. Upam, da se v teh naslednjih tekmah, ko ne bo Mbappeja, dovolj izkaže, da bo Alonso vsaj začel premišljevati, da bi naredil kakšne spremembe v začetnih 11. Jaz bi Vinija posedel in dal Mbappeja na levo stran.
Odgovori
0 0
štajerski janezek
04. 01. 2026 19.55
Ti bi. Ampak ti nisi tam. Tvoj doseg je 5 slovenska liga... 😂😂😂
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
04. 01. 2026 19.37
Vini bo moral zamenjati kljub samo jamranje ga je
Odgovori
+1
1 0
manucao
04. 01. 2026 19.35
Pred časom je eden navijač Barce primerjal Ferrana in Mbappeja!!
Odgovori
+1
2 1
štajerski janezek
04. 01. 2026 19.41
Kaj hoces rect? Lepa tekma Gonzale. Ampak 1 lastovka ne prinese pomladi... pa nisem jaz primerjal da ne bo pomote
Odgovori
+1
1 0
Loptass
04. 01. 2026 19.47
Mbappe 13 golov iz igre v 1576 min. To je gol iz igre na 121 min. Ferran 11 golov iz igre v 1158 min igre, kar je gol iz igre na 104 min. Ocitno ni Ferra tako slab oz Mbappe taksen stroj, kot hocete prikazati. Skoraj 30% golov Mbappeja je iz penalov. To je uradna statistika. Torej je primerjava v tej sezoni na mestu.
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
04. 01. 2026 19.29
5golov domacih igralcev ...3x garcia, 1x asencio, 1x fran...staro leto smo pustili za seboj, novo leto pa je pred nami...ceprav nogomet nima vec taksne teze vse dokler se lopove iz katalonije ne kaznuje in vpletene postavi v zapor...LALIGA NEGREIRA...
Odgovori
+1
4 3
štajerski janezek
04. 01. 2026 19.42
Daj nehaj ze jokat opranoglavec :) zmagali ste! Veselje pokazi
Odgovori
+2
3 1
Nejc Lola
04. 01. 2026 19.27
Zakaj v Madridu še kar pokajo petarde, a ni že konec novega leta?
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
