Garcia dosegel 'hat-trick' ob visoki zmagi Reala

Osrednji obračun tega kroga je bil že v soboto, ko sta se v Barceloni pomerila mestna tekmeca Espanyol in Barcelona. Treh točk so se veselili gostje, ki so oba zadetka dosegli v zadnjih petih minutah, za uspeh blaugrane sta poskrbela Dani Olmo in Robert Lewandowski.
Junak tekme je bil tudi vratar Barcelone Joan Garcia, ki je k slavnejšemu klubu iz katalonske prestolnice prišel prav iz Espanyola, 24-letni čuvaj mreže je z nekaj odličnimi posredovanji preprečil slavje domačih.
Eden od dveh najtesnejših madridskih zasledovalcev Barce na lestvici je danes svoje delo že opravil. Real je na koncu zmagal visoko, a je do te razlike prišel šele v drugem delu tekme. Andaluzijska ekipa je ob minimalnem zaostanku zdržala do 50. minute, ko je Gonzalo Garcia dosegel svoj drugi gol na tekmi.
Garcia je odlično zamenjal poškodovanega Kyliana Mbappeja, ki danes ni igral, ter v 82. minuti dosegel "hat-trick". Dva gola za domače sta dodala še Raul Asensio in Fran Garcia, za goste je častni gol dosegel Cucho Hernandez.
V prvi današnji tekmi je Levante s 3:0 v gosteh presenetil Sevillo in pobegnil z dna lestvice.
Špansko prvenstvo, 18. krog, izidi nedeljskih tekem:
Sevilla - Levante 0:3 (0:1)
Real Madrid - Betis 5:1 (1:0)
Alaves - Oviedo -:-
Mallorca - Girona -:-
Real Sociedad - Atletico Madrid -:-
