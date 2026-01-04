Garcia dosegel 'hat-trick' ob visoki zmagi Reala

Osrednji obračun tega kroga je bil že v soboto, ko sta se v Barceloni pomerila mestna tekmeca Espanyol in Barcelona. Treh točk so se veselili gostje, ki so oba zadetka dosegli v zadnjih petih minutah, za uspeh blaugrane sta poskrbela Dani Olmo in Robert Lewandowski.

Junak tekme je bil tudi vratar Barcelone Joan Garcia, ki je k slavnejšemu klubu iz katalonske prestolnice prišel prav iz Espanyola, 24-letni čuvaj mreže je z nekaj odličnimi posredovanji preprečil slavje domačih.