Garcia novi vratar Barce: Težko je razumeti mojo odločitev

Španski čuvaj mreže Joan Garcia je z Barcelono podpisal pogodbo do leta 2031. Katalonci so vratarju ponudili možnost, da ga za naslednjo sezono pošljejo na posojo, 24-letnik pa se je odločil, da se bo raje boril za mesto v začetni enajsterici blaugrane, kjer mu bosta konkurenco delala Marc-Andre ter Stegen in Wojciech Szczesny.

Redki so verjeli, da bo do prestopa dejansko prišlo, saj je Garcia kar devet let branil barve Espanyola, katerih večni rival je prav Barcelona. Napetost med kluboma smo videli tudi v letošnji sezoni, ko so nogometaši Barcelone na stadionu Espanyola potrdili naslov španskega prvaka, a uspeha po zadnjem sodnikovem žvižgu niso smeli proslaviti na zelenici.