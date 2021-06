Garcia se vrača na Camp Nou

Španski nogometaš Eric Garcia se vrača domov. Iz katalonskega velikana Barcelone so prek Twitterja sporočili, da so podpisali pogodbo z 20-letnim obrambnim igralcem za naslednjih pet sezon. To pomeni, da bo Garcia član blaugrane do konca sezone 2025/26.

Nekdanji nogometaš angleškega prvaka Manchester Cityja, ki je kariero začel v mlajših ekipah Barcelone, preden je leta 2017 odšel na Otok, se je katalonskemu klubu pridružil kot prost igralec. V pogodbi pa ima tudi kar 400 milijonov evrov vredno odkupno klavzulo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke