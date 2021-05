Garderoba Juventusa dokončno obrnila hrbet muhastemu Portugalcu

Kot poroča La Gazzetta dello Sport, se je slačilnica Juventusa povsem izolirala od svojega glavnega zvezdnika Cristiana Ronalda, saj večina igralcev meni, da je klub Portugalcu predolgo popuščal oziroma prevečkrat pogledal skozi prste.

Čeprav je 35-letni zvezdnik najboljši strelec 'stare dame' v tej sezoni, pa so po navedbah slovitega rožnatega športnega časnika odnosi med Ronaldom in preostankom moštva že nekaj časa slabi. Da je nekaj res na tem, priča tudi dejstvo, da muhasti Portugalec dan po bolečem porazu z AC Milanom (0:3) ni treniral z moštvom, ampak se je v družbi predsednika kluba Andree Agnellijain izvršnega direktorja Johna Elkanna raje udeležil predstavitve v Ferrarijevi tovarni v Maranellu.

Sicer pa to ni prvič, da je Ronaldo izpustil trening zaradi sponzorske ali kakšne druge obveznosti. Ravno to naj bi bil po poročanju La Gazzette dello Sport eden glavnih razlogov za slabo voljo med igralci, ki so prepričani, da klubsko vodstvo na kapetana portugalske izbrane vrste gleda z drugačnimi očmi.

Italijanski mediji gredo v svojih zapisih celo tako daleč, da pravijo, da bodo zadnje tri prvenstvene tekme obenem za Cristiana Ronalda zadnje v dresu Juventusa.