Garderoba PSG-ja kot 'tempirana bomba': nedopustne zabave, klani, zavist ...

V taboru zvezdniškega Paris Saint Germaina so v novo klubsko sezono vstopili z najvišjimi možnimi ambicijami. Lahko zapišemo, da nič čudnega glede na sestavo igralskega kadra, ki je poln največjih zvezdnikov svetovnega nogometa. Toda tudi pariška zgodba ima manj prijazno plat medalje, ki se je je v obširnem članku lotil eden od najuglednejših športnih časnikov na svetu - L'Equipe.

Čeprav so na Parku princev za zdaj zadovoljni s potekom aktualne sezone, je stanje v garderobi prepričljivo vodilnega moštva francoskega nogometnega državnega prvenstva vse prej kot idilično. O tem se je na dolgo in široko razpisal sloviti športni časnik L'Equipe, ki prinaša zgodbo o številnih sporih, nedopustnih zabavah, klanih znotraj moštva in še marsičem. Ne glede na zanesljivo vodstvo v domači Ligue 1 je glavni cilj zasedbe, ki jo vodi nekdanji uspešni trener Tottenhama Mauricio Pochettino, kristalno jasen: osvojitev naslova evropskega klubskega prvaka. Zavoljo tega so v francoski prestolnici globoko segli v klubsko blagajno in poleti v svoje vrste zvabili prekaljenega španskega branilca Sergia Ramosa, sijajnega vratarja italijanske nogometne izbrane vrste Gianluigija Donnarummo, še v lanski sezoni nepogrešljivega vezista Liverpoola Georginija Wijnalduma in za češnjo na vrhu torte še (donedavna) ikono Barcelone - Lionela Messija.

Vprašanje prvega vratarja

Vse v želji, da naposled le pokorijo nogometno Evropo in tako osvojijo še edino manjkajočo lovoriko, ki bi zaokrožila opus dela pregrešno bogatega predsednika Nasserja Al Khelaifija. Toda težave se običajno začnejo in končajo s sebičnostjo glavnih zvezdnikov. Vsak od njih živi v prepričanju, da je vreden naslovne vloge v moštvu, kar pa že kratkoročno lahko privede do velikih trenj v garderobi. In o teh piše tudi L'Equipe, ki med drugim izpostavlja več letno 'soliranje' neukrotljivega lovca na zabave Neymarja, in vse bolj muhastega Kyliana Mbappeja, ki več kot očitno želi po tej sezoni zapustiti vrste PSG-ja in se preseliti na Santiago Bernabeu. Dodatne težave si je z ne prav posrečeno komunikacijo nakopal tudi sam strateg Pochettino, ki si je kljub obljubam, da si bosta vratarja Kaylor Navas in že omenjeni Donnarumma delila minutažo na vsaki dve do tri tekme, očitno že v uvodnem delu sezone premislil in med vratnicama pustil nekdanjega vratarja madridskega Reala. V vse skupaj se je posledično vključil kontroverzni nogometni agent Mino Raiola, ki zastopa pravice številnih zvezdnikov, med katerimi je tudi bivši čuvaj mreže AC Milana. "Ne vem, kdaj je vprašanje prvega vratarja postal takšna težava, toda vsi vemo, kako se bo ta zgodba končala: vse bo govorilo v prid Gigija Donnarumme," je pred časom izjavil Raiola in tako dodatno podžgal že tako naelektreno ozračje v garderobi.

Razvpiti nogometni agent Mino Raiola je z nekaterimi izjavami v zadnjem obdobju pošteno razburkal dogajanje v zvezdniškem Paris Saint Germainu.

Francoski in južnoameriški klan, (ne)srečni Neymar v senci velikega Lea

V tej po navedbah L'Equipa obstajata dva močna klana - francoski na eni in južnoameriški na drugi strani, ki sta se mu priključila še izkušena Julian Draxler in Georginio Wijnaldum. Za zdaj naj tenzije med klanoma ne bi presegale "zdravega" športnega rivalstva. Francoski klan vseeno goji zamero do južnoameriškega zaradi posredovanja informacij javnosti o prihodnosti Kyliana Mbappeja. A glede na to, da slednji še ni obnovil oziroma podaljšal pogodbe z zdajšnjim delodajalcem, je bolj ali manj jasno, da to ni nobena strogo varovana skrivnost, ki bi tako močno presenetila širšo nogometno javnost.

Lionela Messija in Neymarja veže dolgoletno prijateljstvo, toda po navedbah slovitega L'Equipa Brazilec ni bil najbolj navdušen ob Argentinčevem prihodu v Pariz.