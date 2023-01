Gareth Bale je pri 33 letih starosti obesil kopačke na klin

Na svojih profilih na družbenih omrežjih je nekdanji igralec Southamptona, Tottenhama, Real Madrida in zdaj tudi LA FC objavil dve daljši sporočili. Najprej je oznanil klubsko in reprezentančno upokojitev, nato pa se je še dodatno poslovil od navijačev valižanske nogometne reprezentance. "Vse od prvega stika z nogometno žogo v Southamptonu do zadnjega v LAFC in vse vmes sem oblikoval klubsko kariero, na katero sem izjemno ponosen. Igranje za svojo reprezentanco 111-krat in tudi to, da sem bil njen kapetan, so vedno bile moje sanje," je zapisal Bale, ki se je zahvalil vsem svojim nekdanjim klubom, prijateljem, agentom in družini.