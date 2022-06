Gareth Bale potrdil: Selim se k Los Angeles FC

Valižanski nogometni virtuoz Gareth Bale, ki je z Realom osvojil kar pet lovorik Lige prvakov, je le našel novo sredino, potem ko se pri klubu iz španske prestolnice v zadnji sezoni ni naigral. Nanj je pozabil tudi prekaljeni trenerski maček Carlo Ancelotti, že davno pa so nanj pozabili navijači madridskega Reala, ki so bil iz njegovim vedenjem vse prej kot zadovoljni. A da še ni pozabil igrati nogometa, je Valižan pokazal v dresu z državnim grbom, kjer je v zadnjem času zabijal kot za stavo. Zdaj bo nove izzive poiskal čez lužo, in sicer v kultnem mestu Los Angeles.

V mestu angelov bo prvo ime kluba, ki je pridobil nov zveneči obraz svetovnega nogometa, potem ko je pred dvema tednoma postalo jasno, da se bo tja preselil tudi eden najboljših branilcev na svetu Giorgio Chiellini. Oba bi lahko debitirala že kaj kmalu, in sicer 9. julija na mestnem derbiju z ekipo Los Angeles Galaxy, poroča analitik Tom Bogert.