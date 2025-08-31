Svetli način
Garnacho iz Uniteda v Chelsea

London, 31. 08. 2025 10.39 | Posodobljeno pred 12 minutami

Argentinski krilni nogometaš Alejandro Garnacho je iz Manchester Uniteda, kjer igra Benjamin Šeško, prestopil v Chelsea, s katerim je sklenil pogodbo do leta 2032. Londončani so za 21-letnika plačali 46,2 milijona evrov.

Manchester United bo obdržal klavzulo o 10-odstotni proviziji pri naslednji prodaji. Posel je četrta največja prodaja Uniteda po prestopih Cristiana Ronalda, Romela Lukakuja in Angela Di Marie.

Garnacho je sledil Marcusu Rashfordu in postal drugi član tako imenovanih neželenih igralcev Uniteda, ki sta si zagotovila odhod iz Old Trafforda. Antony, Jadon Sancho in Tyrell Malacia pa so še vedno zunaj prve ekipe trenerja Rubena Amorima.

Chelsea je v svojem prenovljenem napadu že podpisal pogodbe z Jamiejem Gittensom, Liamom Delapom, Joaom Pedrom in Estevaom Willianom, Garnacho pa se bo verjetno potegoval za mesto v ekipi s Pedrom Netom in Gittensom na levem krilu.

