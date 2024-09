Garnacho 'kaznovan' s klopjo, z zadetkom pa je Ten Haga spravil v zadrego

Garnacho je tekmo proti Southamptonu začel na klopi in seveda se je med navijači hitro pojavila teorija, da ga je nizozemski strateg s to potezo kaznoval. Viri v Unitedu so ta namigovanja hitro zanikali in trdili, da je bila odločitev sprejeta zgolj na podlagi taktičnih zamisli trenerja. Kakor koli, Garancho je v igro vstopil v 73. minuti, ko je United vodil 2:0, zadnji zadetek na tekmi pa je dosegel v šesti minuti sodnikovega dodatka.