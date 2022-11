Garnacho v sodnikovem podaljšku do zmagovitega zadetka

Nedeljski dan 16. kroga angleškega prvenstva sta otvorila Brighton in Aston Villa. Tekma se je končala z rezultatom 1:2. V nadaljevanju dne sta se pomerila še Fulham in Manchester United. Junak te tekme je bil mladi Alejandro Garnacho, ki je mrežo zatresel v tretji minuti sodnikovega podaljška (90+3'). Pred tem je bil uspešen tudi Christian Eriksen v 14. minuti, pri nasprotnikih je do zadetka prišel James v 61. minuti. Gostje iz Manchestra so tako slavili z rezultatom 1:2.

United, ki ga je z nekaj obrambami reševal tudi vratar David De Gea, je prvič povedel v 14. minuti, ko je v polno zadel Danec Christian Eriksen. V 61. minuti je izenačil Daniel James, ki je le dve minuti pred tem vstopil v igro. A naziv junaka ni pripadel njemu, ampak mlademu, 18-letnemu Argentincu Garnachu, ki je pred zadnjim sodniškim žvižgom dosegel odločilni gol, s katerim je United na petem mestu obdržal zaostanek treh točk za četrtouvrščenim Tottenhamom. icon-link Statistika tekme Fulham - Manchester United FOTO: Sofascore.com Stik z Unitedom pa je v zadnjem krogu pred odmorom zaradi svetovnega prvenstva izgubil Brighton. Čeprav je proti Aston Villi povedel, pa so njegovi igralci igrišče zapustili sklonjenih glav, pokopala sta jih gola Dannyja Ingsa, prvega je še v prvem polčasu dosegel z enajstmetrovke. Za Villo je bila to druga zaporedna zmaga, ki jo je oddaljila od repa lestvice. - nedelja, 13. november: Brighton - Aston Villa 1:2 (1:1) Fulham - Manchester United 1:2 (0:1)