'Gasilec' Flick upravičil zaupanje vodilnih in ostaja na klopi Bayerna

Začasni trener po odhodu Nika Kovača, Hrvatov nekdanji pomočnik Hans-Dieter "Hansi" Flick, se je izkazal za zaupanja vrednega in bo Bayern vodil do konca sezone. Flick, ki je prevzel naloge glavnega trenerja z začasnim mandatom, potem ko je minuli mesec Münchenčane zapustil hrvaški strokovnjak, naj bi sprva ostal na klopi le do božiča. A izvršni direktor bavarskega kolektiva Karl-Heinz Rummenigge še naprej zaupa v Flickove sposobnosti.

Flick bo tako Bavarce usmerjal s trenerske klopi do konca rednega dela sezone. Lahko pa bo ostal za krmilom 29-kratnih nemških prvakov tudi v sezoni 2020/21. Vodilna operativca v pisarnah Bayerna Rummenigge in športni direktor Hasan Salihamidžićsta 54-letnemu Flicku novo zaupnico izrekla takoj po začetku zimskega premora, po zmagi z 2:0 nad Wolfsburgom.

Bayern je prvi del sezone končal na tretjem mestu prvenstvene lestvice s štirimi točkami zaostanka pred presenetljivim jesenskim prvakom "rdečimi biki" iz Leipziga. Pod vodstvom Flicka so Bavarci petkrat zmagali na sedmih novembrsko-decembrskih tekmah v 1. Bundesligi. V Ligi prvakov pa so Münchenčani skupinski del končali na prvem mestu skupine B s stoodstotnim izkupičkom za prepričljivo popotnico v izločilne boje najelitnejšega evropskega klubskega prvenstva. Februarja in marca jih čakata tekmi z londonskim Chelseajem.

