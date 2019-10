'Gasilec' Ranieri na klopi Sampdorie

Claudio Ranieri je izkušen nogometni strokovnjak, v svoji bogati karieri pa je vodil številne znane evropske klube. V Serie A je bil pred prihodom v Sampdoriotrener Juventusa, Rome, Interja, Parme, Napolija in Fiorentine, v Angliji je vodil Chelsea in Leicester, na Pirenejskem polotoku Valencio in Atletico Madrid. Bil je tudi trener Nantesa in Monaca, ki nastopa v prvi francoski ligi, ter selektor Grčije.

V minuli sezoni je bil trener angleškega Fulhama, ki pa ni zadržal statusa v elitni premier league.