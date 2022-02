Gasperini: Iličić? Njegova glava je kot džungla

Kot je pojasnil trener Bergamčanov Gian Piero Gasperini , v klubu ne vedo, kdaj se bo Josip Iličić vrnil na nogometna igrišča. "Njegova glava je kot džungla. Gre za zelo osebno in občutljivo stvar ," je Gasperini dejal januarja po tekmi Lazia in Atalante.

Tako v Italiji kot Evropi lahko klub za igranje registrira 25 igralcev, pri čemer Valentina Mihaila v Italiji spada še pod kategorijo mladincev, teh je lahko v klubu neomejeno število, medtem ko se nogometaš v evropskih tekmovanjih za mladinca šteje, če je mlajši od 21 let in vsaj dve leti igra za klub, ki ga predstavlja. Mihaila, ki ga je Atalanti do konca sezone posodil drugoligaš Parma, je sicer ravno v četrtek praznoval 22. rojstni dan.