Gasperini: Iličić se je iz babice prelevil v profesorja

Slovenski reprezentant Josip Iličić je v dresu četrtouvrščene Atalante v tej sezoni navduševal z igrami in zadetki, s 15 goli je peti med strelci, ob tem je v ligi dodal še pet asistenc. Velik delež pri njegovem uspehu si lasti trener ekipe iz Bergama Gian Piero Gasperini. Ta je v pogovoru za britanski Guardian dejal, da je Slovencu pred tem manjkala prava miselnost. "Klicali smo ga 'Josip - babica', ker je le hodil od enega do drugega in bil do vsakega prijazen," je povedal Gasperini. "Prepričati smo ga morali, da poveča svoj trud na treningih. Ta miselni korak mu je manjkal. Ko pa ga je naredil, smo ga nehali klicati 'babica' in ga zdaj kličemo 'profesor'," je pojasnil trener Atalante. Ekipa iz Bergama je eno najprijetnejših presenečenj Lige prvakov, kjer Atalanta sploh prvič nastopa. Začelo se sicer ni najbolje, a ko so Gasperinijevi varovanci ujeli formo, so postali izjemno nevarni. V osmini finala so izločili Valencio (na drugi tekmi na Mestalli je 32-letni Iličić zabil štiri zadetke) in napredovali med osem najboljših ekip sezone 2019/20. Iličić je s petimi goli daleč najboljši strelec Alatante v Ligi prvakov in pred nadaljevanjem, do katerega bo skoraj zagotovo prišlo avgusta, drži 11. mesto na lestvici najboljših strelcev. Vodi Robert Lewandowski z 11, sledi mu Erling Braut Haaland z desetimi, a je z Borussio že zaključil tekmovanje, saj so Nemci izpadli proti PSG-ju.