Gasperini: Okusili bomo pravi Anfield

Ko je razpravljal o grožnji, ki jo predstavlja Liverpool, je italijanski strokovnjak dejal: "Igramo proti eni najboljših ekip v Premier ligi in proti ekipi, ki ima izjemen model za nogomet s svojo intenzivnostjo in načinom igre. Potruditi se bomo morali, da naredimo dober vtis. Ekipi sta se v zadnjih štirih letih močno spremenili."

Nato je 66-letni Gasperini na vprašanje, ali lahko na Liverpool vpliva boj za naslov prvaka v Premier ligi, odgovoril: "Niti najmanj, njih to ne more zmotiti. Tudi če prilagodijo nekatere stvari, vedno igrajo s kontinuiteto in veliko pozornosti, prav tako pa tudi intenzivnosti. Njihov ritem je vedno enak."

Dotaknil pa se je tudi nemškega stratega na klopi Angležev: "Je referenca za vse zaradi rezultatov, ki jih je dosegel, pa tudi, vsaj zame, zaradi mentalitete, ki je vedno zaznamovala njegove ekipe, in interpretacije, ki jo je dal nogometu. Številni trenerji so naredili rezultat, toda zame je bil on zaradi njegovega načina interpretacije in spodbujanja ekip do igre pomembna referenca."