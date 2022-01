Gasperini potrdil: Iličić se znova sooča s psihičnimi težavami

Slovenski nogometaš Josip Iličić, ki že štiri sezone in pol brani barve Atalante, ima znova težave z mentalnim zdravjem. Čeprav so italijanski mediji sprva ugibali, da je njegova odsotnost s tekem posledica okužbe s koronavirusom, se je izkazalo, da so se Iličiću ponovile težave, ki so ga mučile že ob začetku epidemije kornavirusa, pomladi 2020.