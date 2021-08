Gasperini priznal, da si zmage niso zaslužili. Inzaghi pričakuje okrepitev v napadu

Josip Iličić se v 57 minutah, kolikor jih je dobil na prvi tekmi sezone proti Torinu, ni najbolj proslavil. Je pa že v šesti minuti vpisal asistenco, ko je z dolgo podajo našel Luisa Muriela , Kolumbijec pa je v nadaljevanju vse storil sam in s fantastičnim zadetkom Atalanto popeljal v vodstvo. V nadaljevanju smo videli prevlado domače zasedbe (razmerje v strelih je bilo kar 16:4), kljub temu pa so tri točke pristale v Bergamu. Zato je s prvencem v Serie A poskrbel mladi Roberto Piccoli , ki je zadel globoko v sodniškem podaljšku.

Veselica na Giuseppe Meazzi pred 20 tisoč glavo množico

Bistveno bolj zadovoljen od Gasperinija je lahko bil Simone Inzaghi, ki je z odliko prestal ognjeni krst na Interjevi klopi. Aktualni prvaki so s 4:0 razbili Genoo, ob tem pa še dvakrat zadeli iz prepovedanega položaja in enkrat stresli okvir vrat. Izkazali sta se poletni okrepitvi Edin Džeko z golom in asistenco ter Hakan Calhanoglu, ki je v polno meril prav po podaji napadalca iz Bosne in Hercegovine.

Po odhodu zvezdnikov Romela Lukakuja in Achrafa Hakimija ter trenerja Antonia Conteja so se mnogi spraševali, kako bo Inter izgledal v novi sezoni, a so navijači črno-modrih po prvih 90 minutah lahko upravičeno optimistični. "Bil sem prepričan, da nam bo uspela dobra predstava. Od prvega dne priprav vsi garajo za skupni cilj in to se je odrazilo na igrišču," je po tekmi povedal Inzaghi.

Bivši trener Lazia je izpostavil Calhanoglujevo vlogo na sredini igrišča: "Je izjemen nogometaš, ki premore tako kvaliteto kot tudi kvantiteto. Neverjetno je, koliko preteče. Zdi se mi, kot da se niti ne zaveda, kako dober je lahko. Pričakujem, da se bo še izboljšal." Inzaghi je razkril še, da do konca prestopnega roka pričakuje vsaj še eno okrepitev v konici napada. "Džeko je že pokazal, kakšnega kova napadalec je, a po odhodu Lukakuja potrebujemo še nekoga, ki ga bo lahko nadomestil."