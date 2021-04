Gasperini v težavah: grozi mu suspenz, bo ostal brez finala?

Gasperini (na fotografiji levo) naj b tudi žalil člane osebja, ki so skušali izvesti test.

Kot poročanje italijanskih medijev povzemata agenciji Ansa in AFP, bi lahko Gian Piera Gasperinijazaradi oviranja postopka, ko je februarja skušal preprečiti izvedbo nenapovedanih testiranj pri svojih nogometaših, doletela kazen 20 dni prepovedi opravljanja dela. Po poročanju časnika La Gazzetta dello Sport pa je dopinški preiskovalec Pierfilippo Lavianidejal, da je Gasperini med postopkom žalil člane osebja, ki so skušali izvesti test, ter oviral in predčasno končal postopek, ki bi sicer moral potekati po ustaljenem protokolu.

Če se bodo ugibanja o kazni izkazala za resnična, bo moral Gasperini izpustiti zadnje tri tekme v Serie A svoje Atalante, ki lovi mesta za že tretjo zaporedno uvrstitev v skupinski del Lige prvakov, pa tudi finale pokala z Juventusom, ki bo 19. maja. Med prepovedjo dela trener ne bi smel imeti nobenega stika z igralci.

Postopek naj bi potekal le proti trenerju, saj je, kot AFP povzema Gazzetto, neimenovani igralec po treningu le dokončal odvzem vzorca, potem ko je vlogo "mirovnika" med sprtima stranema odigral klubski zdravnik.