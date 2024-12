Gattuso dobil družbo: Cannavaro prevzema Dinamo

Nenad Bjelica je na klop Dinama sedel septembra letos in ekipo popeljal do zmage in dveh remijev v Ligi prvakov. Izostali so rezultati v hrvaškem prvenstvu, kjer Zagrebčani zasedajo šele tretje mesto in za vodilnima ekipama zaostajajo za sedem točk.

Na podlagi tega se je vodstvo kluba skupaj s športnim direktorjem Markom Marićem odločilo za spremembe. "Zmaga v hrvaški ligi je imperativ, na katerega se osredotočamo tudi ob tej odločitvi o menjavi trenerja," so zapisali pri Dinamu.

Zagrebčani so v zadnjih 11 prvenstvenih tekmah vpisali zgolj štiri zmage, kar je eden izmed njihovih najslabših nizov. "Novi trener goji stil igre, ki ga potrebujemo za povratek na vrh hrvaške lige. Gre za karizmatično osebo, ki lahko bogate igralske izkušnje preda ekipi, poleg tega pa se je kot trener že izkazal na Kitajskem, kjer je bil prvak. Je lačen uspehov, zato je čakal na izziv kluba, ki pripada samemu vrhu in ima ambicijo po osvajanju lovorik," je pojasnil športni direktor Marić.