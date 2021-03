Gattuso le še do konca sezone na klopi Napolija?

Ni skrivnost, da je ta filmski magnat navdušen nad likom in delom trenerja Hellas Verone Ivanom Jurićem , ki z nekdanjim italijanskim državnim prvakom iz leta 1985 piše simpatično zgodbo o uspehu. De Laurentiis je namreč nezadovoljen z odnosom nogometašev do klubskega grba, po njegovih besedah primanjkuje več energije in čustev na vsakodnevni ravni. Razočaranje je še toliko večje zaradi velikih denarnih vložkov, ki pa ne dočakajo rezultatske potrditve.

Zato je vse bolj verjetno, tako navajajo italijanski mediji, da bo alfa in omega Napolija po koncu aktualne sezone 'obrnila ploščo', skrčila letni proračun in ponudila priložnost novemu trenerju, ki bo med drugim poskrbel za večjo afirmacijo mladih in nadarjenih nogometašev iz lastnega mladinskega pogona. "V klubu želim ustvariti novo vrednostno lestvico, ki bo v ponos slehernemu podporniku moštva. Prihodnost želimo graditi na novih temeljih, dvigniti vrednost igralcev iz lastnega produkcijskega bazena in s tem moštvo še bolj približati navijačem. To pa ne pomeni, da se bodo rezultatski cilji spremenili. Ravno nasprotno, prepričan sem, da lahko tudi s pretežno lastnim igralskim kadrom naskakujemo sam vrh v italijanskem državnem prvenstvu," je za lokalne medije dejal 'predrugačeni' predsednik Napolija.