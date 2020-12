Gattuso razkril zdravstvene težave: Bodite mirni, ne bom umrl

Tabor Napolija so sredi niza slabih rezultatov – v sredo zvečer mu je točko na domači tekmi s Torinom šele v enem zadnjih napadov prinesel Lorenzo Insigne(1:1) – pretresle še zdravstvene težave trenerja Gennara Gattusa. Gattuso, ki je zadnjih nekaj tekem vodil s pokritim očesom, se je v zadnjem času izogibal novinarjem, tokrat pa je pred kamere Sky Sport Italiaprišel odločen, da z italijanskim občinstvom deli svoje občutke, potem ko so se v javnosti pojavljale tudi zaskrbljujoče napovedi o njegovi domnevni borbi za življenje.

"Želim apelirati na vse tiste, še posebej otroke, ki se pogledajo v ogledalo in vidijo nekaj čudnega ali nevsakdanjega. Življenje je lepo in vse to je treba vzeti v zakup. Vem, da so moji igralci trpeli, ko so me videli takšnega. Prebral sem že, da sem mrtev, da mi je ostal le še mesec življenja ... Bodite mirni, ne bom umrl. Živ sem,"je dejal Gattuso.

Če bo moral oditi, si želi, da bi se to zgodilo na igrišču

"Že deset let boleham za miastenijo, zdaj ma je 'udarilo' že tretjič. Tokrat je bilo hudo, a vse enkrat mine, tudi z očesom bo nekoč bolje. Vidim dvojno, težko je stati na nogah, samo norcu, kot sem jaz, lahko to uspe. Ne želim preživljati takšnih trenutkov, a jih sprejemam, saj so v življenju tudi hujše stvari. Počnem tisto, kar mi je všeč, to je moje življenje in če bi se moral odločiti, kako bom odšel na oni svet, si želim, da bi se to zgodilo tam, kjer sem preživel vse življenje. Na igrišču,"je dodal.

Miastenija oziroma miastenija gravis je avtoimunska bolezen, katere simptom je med drugim tudi oslabitev očesnih mišic. Gattusu se je desno oko vidno zapiralo tudi med intervjujem za italijansko športno televizijo.

"Priznam, da zadnjih 12 dni nisem bil podoben samemu sebi," je še povedal Gattuso. "Res smo bili močno oslabljeni pred to tekmo, manjka nam toliko igralcev, celo Chucky (Hirving, op. a.) Lozano je uprizoril čudež, ko je odigral 30 minut. Zdržali smo za točko, ki je za nas dragocena,"je bil zadovoljen 42-letni dolgoletni vezist AC Milana in italijanske reprezentance.