Gattuso: Upam, da nekje tam zgoraj Diego sreča mojo sestro

"Med vožnjo skozi mesto sem za nekaj trenutkov začutil, kot da življenje ne obstaja. Z dolžnim spoštovanjem do zaščitnika Neaplja San Gennara je zelo težko reči, kdo od njiju dveh je pomembnejši za naše mesto. Diego Maradona ali San Gennaro," je po zmagi nad Rijeko v Ligi Evropa v drobovju stadiona San Paolo dejal nekdanji vezist AC Milana Gennaro Gattuso, ki ni mogel skriti žalosti zaradi smrti enega in edinega. Neponovljivega 'El Pibeja'.

"Maradoni je uspelo nekaj, kar so številne generacije Neapeljčanov lahko le sanjale. Z Napolijem je med drugim osvojil dva naslova italijanskega državnega prvaka (1987 in 1990), in to v obdobju, ko so domače lovorike po pravilu osvajala moštva iz severnega dela države," je poudaril temperamentni "Rino" Gattuso in zaključil:

"Diego Maradona je prišel z drugega planeta. Umrl je, a bo kot vse ostale legende ostal živeti v naših spominih za vse večne čase. Veliko lepih spominov me veže na Diega, nekajkrat sva skupaj tudi večerjala in le želim si, da nekje tam zgoraj sreča mojo sestro."