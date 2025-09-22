Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Nogomet

Gavi mora na operacijo, poškodoval se je tudi Fermin Lopez

Barcelona, 22. 09. 2025 16.44 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Španski nogometni velikan Barcelona je sporočil, da bo vezist Gavi moral na operacijo poškodovanega meniskusa, potem ko drugi načini zdravljenja niso zadostovali. 21-letnik ni igral od konca avgusta, v torek pa ga čaka artroskopija kolena.

Gavi
Gavi FOTO: AP

Gre za poškodbo na istem kolenu, na katerem si je leta 2023 strgal križno vez in imel še eno poškodbo meniskusa. Zaradi teh težav Gavi ni igral eno leto. Kako dolgo bo okrevanje tokrat, pri katalonskem klubu niso razkrili.

Preberi še Nov spodrsljaj Oblaka in soigralcev, Barca premagala Getafe

So pa potrdili, da si je Fermin Lopez ob nedeljski prvenstveni zmagi proti Getafeju poškodoval mišico v kolku in bo manjkal približno tri tedne.

Fermin Lopez je proti Getafeju v 60. minuti zaradi poškodbe zapustil igrišče.
Fermin Lopez je proti Getafeju v 60. minuti zaradi poškodbe zapustil igrišče. FOTO: Profimedia

Gavi in Lopez sta se tako na seznamu poškodovanih pridružila zvezdniku Laminu Yamalu, Alejandru Baldeju in vratarju Marc-Andreju ter Stegnu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet barcelona gavi fermin lopez
Naslednji članek

Danes bo podeljena zlata žoga: Dembele, Yamal ali kdo drug?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256