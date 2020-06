Gazzetta: Handanović se bo vrnil v polfinalu pokala

Inter tako čaka zahtevno srečanje, pred njim pa so se modro-črni razveselili vsaj vrnitve 35-letnega Ljubljančana, ki po skoraj osmih letih igranja za črno-modre še vedno čaka na prvo lovoriko. Samir Handanovićje moštvo Interja okrepil 9. julija 2012. Vratar, ki je za slovensko izbrano vrsto zbral 81 nastopov, se je pred prekinitvijo sezone zaradi novega koronavirusa ukvarjal z zlomom prsta na roki, po zapisih La Gazzette dello Sportpa je v zadnjih tednih utrpel novo poškodbo, a jo saniral pred polfinalnim obračunom z Napolijem.

Ta bo predvidoma na sporedu 12. ali 13. junija, a datuma oblasti v državi in vodstvo tekmovanja še niso potrdili. Drugi polfinale med Juventusom in Milanom bo na sporedu dan kasneje, bodisi 13. ali 14. junija, a tudi tu ni izključeno, da ne bi tekmeca dvoboja odigrala na isti dan kot prvi polfinalni par, saj bo finale italijanskega pokala 17. junija.

Handanović je v letošnji sezoni za Inter odigral 22 tekem v prvenstvu in sedemkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Skupaj je v tekmovalnem obdobju 2019/20 zbral 30 nastopov, od tega dva v pokalu in šest v ligi prvakov, kjer je z milanskim velikanom izpadel kot tretjeuvrščeno moštvo. Inter bo posledično sezono nadaljeval v evropski ligi, kjer se bo v osmini finala pomeril s španskim Getafejem, ko bo to uradno potrdila Evropska nogometna zveza (Uefa).