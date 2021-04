Ronaldo spet izgubil živce: vrgel dres, tolkel po steni, se stuširal in odšel

A nazaj k Ronaldu, ki je po zaključnem žvižgu glavnega sodnika slekel dres in ga vrgel na tla ‒ kasneje naj bi ga vzel pobiralec žog, ki mu je bila cenjena majica s številko sedem bojda tudi namenjena ‒, njegovo nezadovoljstvo pa se je po poročanju dnevnika La Gazzetta dello Sport preneslo tudi v slačilnice, kjer je razbijal po steni, nato pa se v tišini oprhal in brez besed odpravil domov.

Precej nervozno je Cristiano Ronaldo deloval že med dvobojem z Genoo, za katero igra vezist slovenske reprezentance Miha Zajc. Nekdanji član Interblocka, Brava, Celja in Olimpije je vstopil s klopi, a ni uspel pomagati soigralcem v lovu na vsaj izenačenje, potem ko je Juventus prvi polčas dobil z goloma Dejana Kuluševskega in Alvara Morate . Mladi italijanski reprezentant Gianluca Scamacca , ki smo ga lahko spoznali na nedavnih tekmah mladinskega Eura v Sloveniji, je v začetku drugega polčasa znižal izid, vse tri točke pa je Torinčanom dokončno zagotovil Weston McKennie v 70. minuti.

Želi oditi

"To je še en simptom trenutka, v katerem se je znašel, in znak, da si želi zapustiti belo-črne. Želja po povratku v Madrid je jasna, a Real se ni odzval in brez da bi kakšna ekipa na mizo postavila 25 milijonov, mu Juve ne bo dovolil oditi,"je na svoji spletni strani zapisal o Ronaldu vedno dobro obveščeni madridski športni dnevnik AS.

"Cristiano, ki je šel v Torino spisat zgodovino in prekinit črno serijo kluba v Ligi prvakov, se zdaj bori za to, da bi se obdržal med prvimi štirimi v Serie A, to pa po njegovi oceni ne dosega njegove ravni. V tej sezoni je zbral 32 golov na 37 tekmah, čeprav ti niso bili dovolj niti za deseti zaporedni scudetto Juveta niti za daljše nastopanje v Ligi prvakov. Ob vsem tem je potrebna le ena tekma brez njegovih golov, da njegova jeza spet eksplodira pred očmi širnega sveta,"so dodali.

Pirlo: Običajna reakcija šampiona

Veliko jeznih in sarkastičnih reakcij na Ronaldovo obnašanje je moč zaslediti tudi med navijači Juventusa na družbenih omrežjih. Gazzettaje še zapisala, da je Ronaldo "vidno nervozen", na domačem stadionu pa, da je brez zadetka ostal že na tretji od zadnjih štirih tekem. K njegovemu razpoloženju seveda ni prav nič pripomogla zapravljena priložnost proti Genoi, ko je namesto praznih vrat zadel okvir gola.

"Želi si zagotovila, da bodo prišle okrepitve, a obdobje krize tega morda ne bo dovoljevalo, tudi če si bo želel tudi zapustiti Juve leto pred koncem pogodbe, pa mu ne bo lahko najti snubca, ki bo pripravljen plačati (30 milijonov neto na sezono) toliko kot belo-črni," so še zapisali pri slovitem rožnatem dnevniku.

"To je običajna reakcija šampiona,"je vse skupaj komentiral trener Andrea Pirlo, medtem ko naj Juventus svojega zvezdnika zaradi metanja dresa, ki sledi podobno odmevnemu metanju kapetanskega traku in predčasnemu odhodu s tekme portugalske reprezentance v kvalifikacijah za SP 2022 v Beogradu, ne bi kaznoval.