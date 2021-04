Gazzetta: Ronaldo po 'košarici' Reala želi nazaj v Manchester

Ronaldo (na fotografiji) je v zadnjih mesecih večkrat poskrbel, da so se v Italiji razpisali o njegovem obnašanju in (ne)zadovoljstvu.

"Pravijo, da prve ljubezni ne pozabiš nikoli, izkušnje pa nas učijo, da se spomini na najsrečnejše trenutke vrnejo še močnejši, ko te sedanjost ni več zadovoljiva,"je svoj prispevek o prihodnosti Cristiana Ronalda začel vplivni italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport. Pri slovitem rožnatem časniku trdijo, da se je Ronaldo v zadnjem času začel resno poigravati z mislijo, da bi se vrnil na Old Trafford, kjer se je po prestopu iz lizbonskega Sportniga prelevil v zvezdnika svetovnega kova.

Gazzettini ušla nervoza, ki je v igri Ronalda prisotna v zadnjem času, dodaja pa, da še najbolj skrbi dejstvo, da se je več sploh ne trudi skriti.

"Da bi se Cristiano vrnil? Ne. Ima pogodbo z Juventusom. A ne bi imelo smisla, da bi se vrnil. Zelo ga imam rad, veliko nam je dal," je za El Chiringuitopo nedavno napovedani ustanovitvi Superlige dejal njen predsednik Florentino Perez, nad katerega se je nato zgrnil redko viden pogrom svetovne javnosti.

Odide lahko z novo trofejo

Gazzetta sicer trdi, da je Ronaldo v Torinu zadovoljen, ni pa povsem srečen. Prav z njegovim brezpogojnim zadovoljstvom so se morali v Madridu večkrat ukvarjati v njegovih zadnjih sezonah na Santiagu Bernabeuu, ki ga je nato zapustil leta 2018 v odmevnem prestopu k Juventusu, potem ko je s soigralci tretjič zapored in petič v karieri osvojil naslov v Ligi prvakov.

Kljub temu, da uživa v davčnih olajšavah, ki jih najverjetneje ne bo našel v nobeni drugi evropski državi (če štejemo samo najmočnejša prvenstva, op. a.), naj bi Ronaldo z agentom Jorgejem Mendesem še naprej delal na slovesu od Torina, kjer bo moral s soigralci letos verjetno priznati premoč milanskemu Interju v boju za deseti zaporedni scudetto. Torinčani še zdaleč nimajo potrjene uvrstitve na mesta, ki naslednjo sezono prinašajo igranje v skupinskem delu Lige prvakov, od katere so se spet poslovili zelo hitro, in sicer že v osmini finala proti Portu. Nekaj veselja je v tabor belo-črnih prinesla vsaj uvrstitev v nov pokalni finale, ki bo 19. maja v Rimu, tekmec pa bo Atalanta s slovenskim reprezentantom Josipom Iličićem.

Pripravljen na več kot 35-odstotno znižanje plače

Klub je (vsaj javno) venomer trdil, da si želi z Ronaldom še dolgo sodelovati, a zdaj je na Apeninskem polotoku vedno več tistih, ki menijo, da bi bila ločitev dobra za obe strani. Juventus bi seveda ostal brez daleč najbolje plačanega posameznika italijanskega prvenstva, Ronaldo pa bi lahko sprostil nekaj frustracij in manj obremenjeno zaigral v novi sredini. Mendesu naj bi po poročanju Gazzettetako naročil, da pri Manchester Unitedu poizve, če so pripravljeni na vnovično sodelovanje po izjemno uspešni in seveda trofejni eri med letoma 2003 in 2009. Real je bil sicer Ronaldova prva želja, dodajajo.

V svoje vrste ga je že javno povabil tudi trener Ole Gunnar Solskjaer, medtem ko klub išče velikega zvezdnika za poskus ponovnega naskoka na državni in evropski vrh. A tudi finančna situacija na Old Traffordu ni rožnata, 31 milijonov evrov plače pa celo za vsemogočne "vrage" nedosegljivih. Gazzetta trdi, da je Portugalec pripravljen pristati na občutno znižanje omenjenega zneska (do 20 milijonov evrov), veliko bo verjetno odvisno tudi od poletne uspešnosti Uniteda na nogometni tržnici, kjer morajo poiskati nove delodajalce nekaterim (pre)dobro plačanim nogometašem članskega moštva.

Kljub 36 letom je Ronaldo v izvrstni strelski formi, saj je na 38 tekmah prispeval kar 32 golov. Ravno zadetki, prvi strelec Uniteda je napadalni vezist in še en otrok lizbonskega Sportinga Bruno Fernandes, manjkajo aktualnemu moštvu "rdečih vragov", v Ronaldu pa bi imeli dvomestno število le-teh praktično zagotovljeno. Vsekakor se obeta zanimiva nogometa "tržnica", na kateri bo Ronaldo po vročem poletju 2018 očitno spet odigral eno ključnih vlog.