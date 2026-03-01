Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Generalka za Olimpijo uspela: Jovičević s hat-trickom Grosupeljčane popeljal na vrh

Ljubljana, 01. 03. 2026 10.05 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
NK Brinje Grosuplje

Nogometaši grosupeljskega Brinja so v 17. krogu 2. slovenske lige doma premagali Ilirijo 1911 s 3:2 in se povzpeli na vrh lestvice, kjer imajo toliko točk kot drugouvrščena Nafta. Grosupeljčanom pa je dolgo časa slabo kazalo in so bili na pragu svojega prvega poraza v sezoni. Ilirija je dvakrat vodila, z 1:0 in 2:1, zadnje pol ure pa igrala z igralcem manj. To je gostiteljem uspelo unovčiti šele v končnici tekme, ko je v 88. in 90. minuti svoj "hat-trick" dopolnil Nikola Jovićević. Grosuplje v sredo čaka veliki spoapd z Olimpijo, ko bo šlo za četrtfinale slovenskega pokala. Obeta se poln stadion in odlično navijaško vzdušje.

Goran Marković
Goran Marković
FOTO: Aljoša Kravanja

Izjemen jesenski del prvenstva 2.SNL, ki so ga nogometaši Brinja brez poraza končali na 2. mestu prvenstvene lestvice za piko na "i", pa se, po zmagi v zadnji uradni jesenski tekmi, uvrstili med osem najboljših ekip v Pokalu Pivovarna Union, na pomlad v Grosuplje je pineslo veliko navdušenja in pozitivnega pričakovanja pred spomladanskim delom sezone. 

Preberi še Čeferin o novem nogometnem parku: Pomembno za otroke in Slovenijo

Varovanci trenerja Gorana Markovića so z odliko odprli drugi del sezopne. Proti ljubljanski Iliriji, ki je po novem pod mariborskim "patronatom" so dvakrat zaostajali, na koncu pa s tremi zadetki Nikole Jovičevića prišli do zmage (3:2). In ker je Nafti spodrsnilo, Lendavčani so na uvodni tekmi spomladi zgolj remizirali, so se Grosupeljčani povzpeli na sam vrh, od koder bodo čakali na pokalni obračun z Olimpijo.

Preberi še Nogometni praznik v Grosuplju: Maribor izpadel po enajstmetrovkah

Ekipa Brinje-Grosuplje se v zimskem prestopnem roku ni veliko spreminjala. Rok Maher se je moral iz posoje, zaradi dobrih iger, vrniti v matični Aluminij, vratar Urban Trobec je odšel v Tabor Sežano, Patrik Prodanović je po več igralnih minut odšel v Varteks iz Varaždina (Hr). Za poponitev mest, oziroma pridobitev igralske širine ekipe, so ekipo Brinja okrepili vratar Tim Štrasberger, Jaka Domjan, Maj Rorič, Miha Dobnikar in Lazar Ikač.

Otvoritev novega nogometnega parka Brinje le nekaj mesecev nazaj.
Otvoritev novega nogometnega parka Brinje le nekaj mesecev nazaj.
FOTO: Damjan Žibert

To je, kot piše na uradni spletni strani kluba iz Grosuplja, sploh prvi prestopni rok v zadnjih nekaj letih, ko finančno močnejši klubi iz Brinja niso zvabili niti enega ključnega nogometaša. "Še ena potrditev zaupanja v klubu na relaciji igralci - stroka - uprava, ki je edina pot, ki vodi do želenih ciljev," še piše na uradno klubski spletni strani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet brinja 2. liga

Slovenke prvič med nogometno elito in takoj na veliko Nemčijo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj dojenček zaznava v maternici
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
zadovoljna
Portal
V lepi beli obleki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Videti sta kot sestri
Videti sta kot sestri
vizita
Portal
Nevarna kombinacija: zdravila, ki jih nikoli ne smete jemati skupaj z alkoholom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
cekin
Portal
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
moskisvet
Portal
Znanstveniki razkrili, da je bilo zgodnje Vesolje po Velikem poku kot 'vrela kozmična juha'
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
okusno
Portal
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Stonewall
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543