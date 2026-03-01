Generalka za Olimpijo uspela: Jovičević s hat-trickom Grosupeljčane popeljal na vrh

Goran Marković FOTO: Aljoša Kravanja

Izjemen jesenski del prvenstva 2.SNL, ki so ga nogometaši Brinja brez poraza končali na 2. mestu prvenstvene lestvice za piko na "i", pa se, po zmagi v zadnji uradni jesenski tekmi, uvrstili med osem najboljših ekip v Pokalu Pivovarna Union, na pomlad v Grosuplje je pineslo veliko navdušenja in pozitivnega pričakovanja pred spomladanskim delom sezone.

Varovanci trenerja Gorana Markovića so z odliko odprli drugi del sezopne. Proti ljubljanski Iliriji, ki je po novem pod mariborskim "patronatom" so dvakrat zaostajali, na koncu pa s tremi zadetki Nikole Jovičevića prišli do zmage (3:2). In ker je Nafti spodrsnilo, Lendavčani so na uvodni tekmi spomladi zgolj remizirali, so se Grosupeljčani povzpeli na sam vrh, od koder bodo čakali na pokalni obračun z Olimpijo.

Ekipa Brinje-Grosuplje se v zimskem prestopnem roku ni veliko spreminjala. Rok Maher se je moral iz posoje, zaradi dobrih iger, vrniti v matični Aluminij, vratar Urban Trobec je odšel v Tabor Sežano, Patrik Prodanović je po več igralnih minut odšel v Varteks iz Varaždina (Hr). Za poponitev mest, oziroma pridobitev igralske širine ekipe, so ekipo Brinja okrepili vratar Tim Štrasberger, Jaka Domjan, Maj Rorič, Miha Dobnikar in Lazar Ikač.

Otvoritev novega nogometnega parka Brinje le nekaj mesecev nazaj. FOTO: Damjan Žibert

To je, kot piše na uradni spletni strani kluba iz Grosuplja, sploh prvi prestopni rok v zadnjih nekaj letih, ko finančno močnejši klubi iz Brinja niso zvabili niti enega ključnega nogometaša. "Še ena potrditev zaupanja v klubu na relaciji igralci - stroka - uprava, ki je edina pot, ki vodi do želenih ciljev," še piše na uradno klubski spletni strani.