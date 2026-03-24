Genij, ki je zarisal smernice modernega nogometa

Kot nogometaš je zaslovel zavoljo prefinjene tehnike, bil pa je tudi odličen strelec, saj je v svoji karieri dosegel več kot 400 zadetkov. Od tega 33 za nizozemsko reprezentanco. FOTO: Profimedia

Si predstavljate, da kot nogometaš osvojite tri zlate žoge in svoj lokalni klub trikrat zapored popeljete na vrh Evrope, pa se ob vašem imenu igralski dosežki običajno niti ne omenjajo? To je uspelo Johanu Cruyffu. Na začetku sedemdesetih je v dresu Ajaxa in nato Barcelone veljal za prvo ime svetovnega nogometa, vendar je še bolj kot s predstavami na igrišču navduševal z načinom razmišljanja, ki je postavil temelje "modernega nogometa".

'Teči mora žoga, ne igralec'

Odraščal je le 500 metrov stran od Ajaxovega stadiona, za katerega je debitiral pri rosnih 17 letih. Fizično ni izstopal, a je kmalu postalo jasno, da gre za poseben talent. Navduševal je s prefinjenim tehničnim znanjem in občutkom za igro. Najprej kot nogometaš, še bolj pa kot trener, je zagovarjal tezo, da mora teči žoga, ne igralec.

Cruyff se je na mundialu 1974 znašel v zagati. Opremljevalec Nizozemske je bil Adidas, sam pa je imel sklenjen dogovor s Pumo. Zato je prišlo do kompromisa in igral je v posebej prilagojenem dresu z dvema črtama. FOTO: Profimedia

Pod vodstvom legendarnega trenerja Rinusa Michelsa se je Cruyff spoznal s konceptom "totalnega nogometa". To je prepričanje, da morajo imeti nogometaši dovolj znanja, da lahko kadarkoli zavzemajo katerikoli položaj na igrišču. Cruyff je bil zavoljo imenitnih tehničnih sposobnosti glavni predstavnik te filozofije. Kot kapetan je z nizozemsko reprezentanco prav pod Michelsovim vodstvom prišel do finala svetovnega prvenstva in bil razglašen za najboljšega posameznika turnirja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Obrat, ki je postal simbol genialnosti

Tulipane je v finalu zaustavila Zahodna Nemčija, a zapuščina ene najbolj atraktivnih ekip vseh časov je ne glede na rezultat ostala. Tudi zaradi tako imenovanega "Cruyffovega obrata", s katerim je prav na mundialu 1974 osmešil švedskega branilca Jana Olssona. Preigravanje, ki je bilo mešanica instinkta, nogometne inteligence in prirojenega občutka za žogo in prostor, je postalo njegov zaščitni znak. Preprosto, a učinkovito. "Njegova genialnost je bila, da je vse naredil tako preprosto," je nekoč komentiral legendarni Dennis Bergkamp, ki je nizozemske navijače v devetdesetih tudi sam navduševal s podobnim slogom igre.

Johan Cruyff velja za legendo Ajaxa, a je igralsko pot zanimivo končal pri največjem Ajaxovem rivalu Feyenoordu. FOTO: Profimedia

Tako kot igralsko je Cruyff tudi trenersko pot začel pri Ajaxu in jo nadaljeval v Barceloni. Stavil je na igro posesti, kjer se nogometašem ni bilo treba striktno držati igralnih položajev, ampak jim je bilo dovoljeno zanašati se na svoj instinkt. Barcelona je pod njegovim vodstvom leta 1992 prvič v zgodovini zavzela evropski prestol, ko je v finalu evropskega pokala (predhodnika Lige prvakov) z 1:0 premagala Sampdorio. Odločilni gol je s prostega strela dosegel Ronald Koeman, ki je Cruyffa označil za najpomembnejšega posameznika v zgodovini kluba. Iste besede je večkrat uporabil tudi Xavi Hernandez.

Kot trener je Barcelono vodil med letoma 1988 in 1996. Štirikrat zapored je bil španski prvak, slavil pa je tudi v pokalu pokalnih zmagovalcev in evropskem pokalu. FOTO: Profimedia

Guardiola: Naučil me je, kako razmišljati o nogometu

Blaugrana je prav pod njegovim vodstvom razvila še danes razpoznaven slog hitrih kratkih podaj. "Pomembno je zmagati, a zmagati na atraktiven in navijačem všečen način," je bila teza, ki jo je v nedogled ponavljal Cruyff in ki so jo za sveto vzeli številni njegovi varovanci. Najuspešnejši med njimi, Pep Guardiola je nekoč dejal: "Cruyff je zgradil katedralo, naša naloga je, da jo ohranjamo." "Naučil me je, kako sploh razmišljati o nogometu. Pred njim tega nisem znal," je pred natanko desetimi leti, ko je Cruyff izgubil bitko z rakom, v žalnem slovesu zapisal trenutni trener Manchester Cityja.

Lionel Messi je počel prav to, kar je Cruyff najbolj zagovarjal. Ni tekel veliko, vendar je bil najboljši z žogo v nogah. FOTO: Profimedia

Messi kot epitom Cruyffove nogometne teorije

Kot trener je Cruyff stavil na za tiste čase revolucionarno postavitev 1-3-4-3. Izpostavljal je, da je igra kratkih podaj mogoča le, če ima vsak nogometaš v vsakem trenutku odprte vsaj dve možnosti za podajo, pri čemer je bolj kot tekaška sposobnost pomembno tehnično znanje posameznika. To razmišljanje je v praksi najbolj zaživelo z Lionelom Messijem, po mnenju večine najboljšim nogometašem vseh časov, ki je osvojil osem zlatih žog, čeprav je običajno tekel najmanj na igrišču. "Bil je najboljši nizozemski nogometaš v zgodovini, še bolj pomembno pa je, da je spremenil naš način dojemanja nogometa," je ob Cruyffovi smrti denimo dejal Ruud Gullit.

Johan Cruyff je bil leta 1999 s strani evropskih športnih novinarjev razglašen za najboljšega nogometaša na stari celini v minulem stoletju. FOTO: Profimedia

30 let po koncu trenerske kariere filozofija še vedno živi