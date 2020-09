Genoa dobila novo okrepitev: Juventus znova posodil Pellegrinija

Mnogi so pričakovali, da bo 21-letni Pellegrini, ki je bil v prejšnji sezoni kot posojen nogometaš soigralecValterja Birse pri Cagliariju, dobil priložnost za igranje pod vodstvom novega Juventusovega stratega Andree Pirla. Toda slednji je na tekmi proti Sampdorii (3:0) dal prednost članu Juventusove ekipe do 23 letGianlucu Frabotti, kar je bil za italijanskega mladinskega reprezentanta jasen znak, naj si – vsaj za to sezono – poišče novo sredino.

Pellegrini bo sicer pri Genoi dopolnil postavitev 3-5-2 Rolanda Marana, na nasprotni strani bo še ena nedavna okrepitevDavide Zappacosta, ki je bil v največjem italijanskem pristaniškem mestu predstavljen istočasno kot slovenski reprezentant Miha Zajc.