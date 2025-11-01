Svetli način
Nogomet

Genoa odpustila Vieiro, brez zmage na devetih tekmah

Genoa, 01. 11. 2025 16.02 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
L.M.
Zadnjeuvrščena ekipa italijanskega prvenstva Genoa je odpustila Patricka Vieiro. Nekdanji francoski reprezentant svoje ekipe do zmage ni pripeljal že na zadnjih devetih tekmah. Vodenje italijanskega prvoligaša bo začasno prevzel Roberto Murgita.

Patrick Vieira in Thierry Henry
Patrick Vieira in Thierry Henry FOTO: AP

Patrick Vieira je Genovo prevzel lani novembra, ko so zasedali sedemnajsto mesto. Uspel jih je rešiti iz cone izpada in jih pripeljati do končnega trinajstega mesta. Letošnjo sezono pa je klub iz največjega pristaniškega mesta v Italiji začel izredno slabo. Na prvih devetih tekmah jim je uspelo zbrati zgolj tri točke, pri tem pa so le štirikrat zatresli nasprotnikovo mrežo. Letos še ne poznajo okusa zmage, kar je bilo preveč za upravo Genove in nekdanji izjemni nogometaš Arsenala je dobil odpoved.

Domenico Criscito
Domenico Criscito FOTO: AP

"Genoa se zahvaljuje glavnemu strategu in celotnemu strokovnemu štabu za vso profesionalnost, ki so jo izkazali med svojim delovanjem v našem klubu. Želimo jim veliko sreče in uspehov v nadaljevanju kariere," so zapisali na uradni spletni strani.

Genovo v ponedeljek čaka gostovanje pri neugodnem Sassuolu. Ekipo bosta vodila nekdanja igralca Roberto Murgita in Domenico Criscito.

