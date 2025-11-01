Genoa odpustila Vieiro, brez zmage na devetih tekmah

Patrick Vieira je Genovo prevzel lani novembra, ko so zasedali sedemnajsto mesto. Uspel jih je rešiti iz cone izpada in jih pripeljati do končnega trinajstega mesta. Letošnjo sezono pa je klub iz največjega pristaniškega mesta v Italiji začel izredno slabo. Na prvih devetih tekmah jim je uspelo zbrati zgolj tri točke, pri tem pa so le štirikrat zatresli nasprotnikovo mrežo. Letos še ne poznajo okusa zmage, kar je bilo preveč za upravo Genove in nekdanji izjemni nogometaš Arsenala je dobil odpoved.

"Genoa se zahvaljuje glavnemu strategu in celotnemu strokovnemu štabu za vso profesionalnost, ki so jo izkazali med svojim delovanjem v našem klubu. Želimo jim veliko sreče in uspehov v nadaljevanju kariere," so zapisali na uradni spletni strani.

Genovo v ponedeljek čaka gostovanje pri neugodnem Sassuolu. Ekipo bosta vodila nekdanja igralca Roberto Murgita in Domenico Criscito.