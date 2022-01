'Georgino Rodriguez sem vzgajal, ko je bil njen oče v zaporu, vendar nas je pozabila, ko je spoznala Ronalda'

Počitnice na zasebnih jahtah, potovanja z zasebnim letalom, dve steklenici najdražjega vina in torbica, vredna celo premoženje. Takšno je današnje življenje zaročenke Cristiana Ronalda , Georgine Rodriguez . V promocijskem posnetku I am Georgina španska manekenka, ki bo dopolnila 28 let, ko bo njena serija ugledala luč sveta, pravi, da ve, kako je ne imeti ničesar in kako je imeti vse. Vztraja, da nikoli ne bo pozabila družine, iz katere je prišla, preden je 36-letni portugalski junak vstopil v njeno življenje. Toda zdi se, da ima zgodba dve plati. Nekateri iz njene družine namigujejo, da je, odkar je srečna z nogometašem, prvo družino povsem zanemarila. Njen stric Jesus Hernandez , ki jo je pomagal vzgajati po tem, ko je bil njen oče zaprt zaradi tihotapljenja mamil, jo je označil za "zlobno osebo". "Morda se nas sramuje in meni, da je boljša od nas, ker ne živimo z njenim razkošjem. Nikoli je nisem prosil za nič. Poklicala je le enkrat ali dvakrat, odkar sem izvedel, da hodi z Ronaldom."

Georgini so bili časi, ko je bila majhna deklica, vse prej kot naklonjeni. Odraščala je v Jaci, mestu na severovzhodu Španije. Njena mati Ana Maria Hernandez je spoznala njenega očeta Jorgeja, ko se je ta preselil v državo. Toda očeta so aretirali dan pred njenim petim rojstnim dnem zaradi neuspešne milijonske ponudbe za tihotapljenje kokaina iz Španije. Georgina je postala baletna plesalka, študirala je angleščino v Londonu, nato pa se je začela ukvarjati z manekenstvom. Vrnila se je v Španijo, kjer je delala v trgovini Gucci in kjer se je njeno življenje za vedno spremenilo – tam je namreč nakupoval njen zaročenec in njeno življenje se je za vedno spremenilo.

Španka, ki s Cristianom pričakuje dvojčka, trenutno uživa v razkošnem življenju. Vse skupaj se zdi kot svetlobna leta od njenih korenin, ko jo je vzgajal njen stric. "Bil sem zadolžen, da sem preskrbel njo ter njeno sestro, jima kupoval oblačila ter plačeval elektriko in vodo." Jezus sedaj živi v dvosobnem stanovanju na jugovzhodu Španije z ženo in otrokom. Zameri ji, da mu nikoli ni povedala, kje je pokopan njen oče, potem ko je pri 70 letih zaradi možganske kapi pred tremi leti umrl v Argentini. "Nihče nam ni povedal, da je Jorge umrl. Ne vem, zakaj nam Georgina ni povedala. Poskušal sem stopiti v stik z njo. Poskušali smo jo priklicati, toda zdi se, da je spremenila številko."

Kljub vsemu je dejstvo takšno, da je Georgina nedvomno zvesta partnerica in predana mama. "Zbudimo se in prva stvar, ki jo naredimo, je, da objamemo in poljubimo svoje otroke, jih postavimo v njihove majhne stolčke in jih opazujemo, medtem ko zajtrkujejo – poskrbimo, da imajo vse, kar potrebujejo, in tako je ves dan." Nogometaš je že večkrat priznal, da je v njegovo življenje vnesla neizmerno veselje in radost. “Geo mi je tako zelo pomagala. Ona je mama mojih otrok in tako sem navdušen nad tem. Odpiram svoje srce zanjo, ona pa odpira svojega zame.”