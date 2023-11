Gerard Pique: Barcelona bo za vedno v senci Real Madrida

Španska rivala sta v svoji zgodovini odigrala že skoraj 300 medsebojnih obračunov, na kar 40 izmed njih pa je zaigral tudi Gerard Pique , ki je za člansko ekipo katalonskega velikana igral med letoma 2008 in 2023. "Živimo v državi, kjer je več navijačev Reala kot Barcelone. To je logično, saj prihajajo iz glavnega mesta. Mi bomo za vedno tisti, ki bomo v njihovi senci in se iz tekme v tekmo borili za prevlado," je za RAC1 o enem največjih nogometnih rivalstev povedal Pique.

Galaktiki so po 12. krogih španske La lige na drugem mestu, blaugrana pa na tretjem za njimi zaostaja za dve točki. "Ekipa Reala ni nič posebnega. Ne ponujajo veliko, kljub temu pa beležijo dobre rezultate. Dejstvo je, da bodo februarja ponovno med glavnimi favoriti za osvojitev Lige prvakov. Ko zmaga Barcelona, si to zapomnijo vsi, ko pa zmaga Real Madrid, pa je to le še ena zmaga v njihovem nizu. Njihov zadnji naslov v Ligi prvakov je bil pravi čudež, saj so bili na vsaki tekmi slabši nasprotnik, kar je razlog, da si te trofeje ne bo zapomnil nihče," je o 14-kratnih zmagovalcih najelitnejšega klubskega tekmovanja povedal 36-letnik.

Pique se po upokojitvi v glavnem ukvarja s Kraljevo ligo, ki jo je ustvaril pred slabim letom. Gre za nogometno ligo, kjer na igrišču v vsakem moštvu igra sedem igralcev, v ligi pa tekmuje 12 ekip. Španec je med drugim povedal, da trenutno ne razmišlja o tem, da bi v prihodnosti postal predsednik Barcelone, kljub temu pa te možnosti ne izključuje. "Postal bi predsednik, če bi vedel, da bom na ta način lahko pomagal klubu. Veliko dobrega za klub trenutno dela tudi glavni trener Xavi Hernandez, ki pa za izpolnitev svojih ciljev potrebuje še nekaj časa. Vem, da moraš v Barceloni vedno igrati na zmago, ampak Xavi je eden izmed nas, pozna in ljubi ta klub in je po mojem mnenju pravi človek za vodenje ekipe," je o svojem nekdanjem soigralcu povedal Pique in dodal, da je mešanica mladosti in izkušenj ključ do uspeha. "Barca ima nekaj zelo izkušenih in nekaj izjemno nadarjenih mladih nogometašev. Z Laminom Yamalom sva nekajkrat skupaj trenirala, o Ferminu Lopezu in Marcu Guiu pa nisem vedel ničesar. Mogoče v tej sezoni še niso pripravljeni na igranje v finalu Lige prvakov, ne izključujem pa možnosti, da bi jim to v naslednjih sezonah lahko uspelo," je zaključil Pique.