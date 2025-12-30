Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Gerard Pique naj bi podpisal samega sebe

Andora , 30. 12. 2025 09.35 pred 20 minutami 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Gerard Pique

Legendarni branilec Barcelone Gerard Pique je po koncu nogometne kariere sedel na predsedniški stolček španskega drugoligaša Andorre. Očitno pa se je pokoja naveličal, saj bo postal prva zimska okrepitev svojega kluba, poroča andorska nacionalna radiotelevizija.

Gerard Pique naj bi se v kratkem vrnil med nogometne profesionalce.
Gerard Pique naj bi se v kratkem vrnil med nogometne profesionalce.
FOTO: AP

Čeprav vodilni španski športni mediji o tem še niso poročali, iz Andore prihaja novica, da se je Gerard Pique pri 38 letih odločil za povratek na nogometne zelenice. V drugem delu sezone naj bi klubu, katerega predsednik je, pomagal v drugi španski ligi. Andorra trenutno zaseda 13. mesto v 22-članski konkurenci.

RTVA ob tem dodaja, da bi Pique utegnil debitirati že 4. januarja, ko bo Andorra gostovala pri Ceuti.

Osrednji branilec je skoraj vso svojo kariero igral v dresu Barcelone, s katero je kar trikrat osvojil Ligo prvakov. Pred tem je v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju slavil tudi v dresu Manchester Uniteda, kjer pa ni imel vidnejše vloge.

S špansko reprezentanco je leta 2010 postal svetovni prvak, dve leti kasneje je v zrak dvignil tudi pokal za evropskega prvaka. V dresu Blaugrane je skupno odigral kar 616 tekem, dosegel pa je za branilca zavidljivih 53 zadetkov. Od aktivnega igranja se je brez večjega pompa poslovil v prvem delu sezone 2022/2023.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet andorra gerard pique povratek

Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za SP

SORODNI ČLANKI

Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za SP

Slovenska reprezentanta dobila novega trenerja

Po Gorici, ki je tik pred propadom, udarila še Fifa

Bijol z Leedsom do velike točke v Sunderlandu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
30. 12. 2025 10.56
Nč od Piqueja kot kandidata za novega predsednika kluba Barcelona
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Na božič je izgubila še drugo hčer
Na božič je izgubila še drugo hčer
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Kam vodi evropski energetski preobrat?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425