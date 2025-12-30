Gerard Pique naj bi podpisal samega sebe

Gerard Pique naj bi se v kratkem vrnil med nogometne profesionalce.

Čeprav vodilni španski športni mediji o tem še niso poročali, iz Andore prihaja novica, da se je Gerard Pique pri 38 letih odločil za povratek na nogometne zelenice. V drugem delu sezone naj bi klubu, katerega predsednik je, pomagal v drugi španski ligi. Andorra trenutno zaseda 13. mesto v 22-članski konkurenci.

RTVA ob tem dodaja, da bi Pique utegnil debitirati že 4. januarja, ko bo Andorra gostovala pri Ceuti.

Osrednji branilec je skoraj vso svojo kariero igral v dresu Barcelone, s katero je kar trikrat osvojil Ligo prvakov. Pred tem je v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju slavil tudi v dresu Manchester Uniteda, kjer pa ni imel vidnejše vloge.

S špansko reprezentanco je leta 2010 postal svetovni prvak, dve leti kasneje je v zrak dvignil tudi pokal za evropskega prvaka. V dresu Blaugrane je skupno odigral kar 616 tekem, dosegel pa je za branilca zavidljivih 53 zadetkov. Od aktivnega igranja se je brez večjega pompa poslovil v prvem delu sezone 2022/2023.