Gerard Pique s čustvenim videom napovedal slovo od nogometnih zelenic

35-letni Gerard Pique, ki se pod vodstvom nekdanjega soigralca Xavija, le redko znajde v zasedbi Barcelone, se je odločil relativno zgodaj končati športno pot. V aktualni tej sezoni je 35-letni branilec odigral le devet tekem. Za Piqueja bo sobotni obračun z Almerio zadnji na domačem stadionu, nato pa utegne igrati še na torkovem gostujočem obračunu proti Osasuni.

"Culerji, tukaj Gerard. Zadnjih nekaj tednov in mesecev je veliko ljudi govoril o meni, jaz pa sem bil tiho. Sedaj pa si jaz želim govoriti o sebi. Kot velika večina ves, tudi jaz navijam za Barco od malih nog. Rojen sem bil v družino Barceloninih navijačev, ki živi za nogomet. Že od malih nog si nisem želel postati le nogometaš, temveč nogometaš Barcelone. O tem otroku sem zadnje čase veliko razmišljal. Kaj bi si mali Gerard mislil, če bi vedel, da so se njegove sanje uresničile. Da bo postal član prve ekipe Barcelone, da bo osvojil vse možne lovorike, da bo postal evropski in svetovni prvak, da bo igral z najboljšimi igralci na svetu, da bo postal kapetan ekipe, da bo sklenil prijateljstva, ki trajajo večno. 25 let je minilo, odkar sem se pridružil Barci. Zapustil sem jo in se vrnil. Nogomet mi je dal vse, Barca mi je dala vse, vi Culerji, ste mi dali vse. In sedaj, ko so se vse otroške sanje uresničile, vam želim sporočiti, da je napočil čas, da se to popotovanje konča. Vedno sem dejal, da bo Barca moj zadnji klub in tako tudi bo. V soboto bom odigral svojo zadnjo tekmo na Camp Nouu. Postal bom navijač. Podpiral bom ekipo in ljubezen do Barce prenesel na svoje otroke, kot je to storila moja družina. Saj me poznate ... prej kot slej bom nazaj. Se vidimo na Camp Nouu. Naj živi Barca. Vedno," so bile besede, s katerimi je Pique opisal svojo kariero pri katalonskemu velikanu in oznanil športno upokojitev.