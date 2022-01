Gerard prepričan, da bo Coutinho 'eksplodiral' na Villa Parku: Philippe bo motor našega moštva

Ko je izkušeni brazilski napadalno usmerjeni vezist Philippe Coutinho pred dnevi uradno postal posojeni član angleškega premierligaša Aston Ville vsaj do konca aktualne sezone, z možnostjo odkupa pogodbe od Barcelone, so bili mnogi prepričani, da je to več kot očiten znak zatona kariere nekoč zelo obetavnega nogometaša, ki je obljubljala veliko več, kot je bil njen iztržek v vrstah münchenskega Bayerna in blaugrane, kjer je 29-letni Brazilec nazadnje nastopal pred prihodom na Villa Park.

Medtem ko se nogometna javnost na Otoku sprašuje, kaj lahko Philippe Coutinho sploh ponudi povprečni zasedbi Aston Ville v nadaljevanju sezone tamkajšnje Premier League, je strateg omenjenega moštva Steven Gerard – pred leti tudi Brazilčev soigralec pri Liverpoolu – prepričan, da so v svoje vrste zvabili pravega 'kapitalca', ki bo raven igre dvignil na precej višjo raven. icon-expand Strateg Aston Ville Steven Gerard je prepričan, da bo s prihodom izkušenega brazilskega vezista Philippeja Coutinha na Villa Park njegovo moštvo vsaj za 30 odstotkov kakovostnejše v primerjavi z jesenskim delom sezone. FOTO: AP "Naj ljudje govorijo, kar želijo, sam pa zelo dobro vem, kdo je Coutinho in kaj nam lahko ponudi v nadaljevanju sezone," je v pogovoru za britanski Sky Sports dejal menedžer Aston Ville in nadaljeval: "Njegova največja odlika je, da se odlično znajde na praktično vseh položajih v zvezni vrsti. Gre za zelo kreativnega nogometaša, ki je v preteklosti že dokazal svojo nesporno kakovost. Prav tako se ne obremenjujem s komentarji o precenjenosti Coutinha, ki naj ne bi bil vreden denarja, ki ga je Barcelona pred leti odštela Liverpoolu za njegovo selitev na Camp Nou. Kaj še reči o nogometašu, ki si je v svoji dozdajšnji karieri kar 63-krat nadel dres brazilske izbrane vrste. Da sploh ne govorim o vseh zadetkih, ki jih je dosegel povsod, kjer je igral. Coutinho je sijajen nogometaš in prepričan sem, da v tem prestopnem roku nismo mogli dobiti boljše okrepitve. Še več, pričakujem, da bo v naslednjih dneh in tednih 'eksplodiral' na Villa Parku."