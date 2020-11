Gerd Müller v tišini upihnil 75. svečko: 'Mislimo, da ne trpi'

Njegov 75. rojstni dan bodo počastili z majhno slovesnostjo v Bayernovem muzeju na stadionu Allianz Arena, so sporočili iz kluba, a nogometaš z vzdevkom "Der Bomber"(Bombnik, op. a.) ne bo navzoč. Pred petimi leti so namreč zdravniki pri Gerdu Müllerjuodkrili Alzheimerjevo bolezen.

Müller rojstnega dneva ne bo praznoval. Zanj ne načrtujejo uradnih srečanj, obiskov ali javnih nastopov. Odkar so mu diagnosticirali demenco, je v oskrbi v domu za starejše občane na Bavarskem. Kot je za Bildpovedala njegova žena Uschi Müller, se njegovo zdravstveno stanje slabša in potrebuje pomoč tudi pri hranjenju, večinoma je prikovan na posteljo. Dejala je, da se bo skušala z njim pogovarjati "s počasnimi in jasnimi besedami" in na rojstni dan z njim gledati televizijo, kot to počneta vsak drug običajen dan.

Ostal je borec

"V svojem življenju je bil vedno borec, vedno pogumen. In tudi zdaj je, le da večino časa prespi," je dejala njegova soproga. "Je tih in miren in mislim, da ne trpi. Upam, da ne more razmišljati o svoji usodi, o bolezni, ki človeku odvzame njegovo zadnje dostojanstvo."

Nekaj njegovih rekordov še vedno stoji. Doslej je kot edini poklicni nogometaš dosegel kar 40 zadetkov v eni sezoni, kar ostaja nedosegljiv mejnik. To je bilo v sezoni 1971/72. Dosežek je še toliko odmevnejši, ker so takrat klubi in reprezentance igrali precej manj tekem kot zdaj. S tedanjo Zahodno Nemčijo je leta 1972 osvojil evropsko prvenstvo in nato leta 1974 še svetovno prvenstvo. Kar 32 let je obdržal rekord najboljšega strelca svetovnih prvenstev. Na dveh SP, leta 1970 in leta 1974, je zadel 14 golov. Prehitela sta ga le Brazilec Ronaldo (15) in rojak Miroslav Klose (16).

