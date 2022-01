Geremi: Prestop Mbappeja v Real Madrid je nemogoč

Kamerunec Geremi je v dresu belega baleta med letoma 1999 in 2003 zaigral na 45 tekmah. Čeprav je priznal, da si francoskega napadalca želi videti v barvah svojega nekdanjega kluba, meni, da se Kylian Mbappe na koncu ne bo odločil za prestop v klub, za katerega Francoz navija že od mladosti. "Moje osebno mnenje je, da to ni mogoče. Spomnim se, da je Mbappe sprva govoril o svoji želji, da igra z najboljšimi igralci na svetu. Ko zdaj pogledate ekipo PSG-ja, to ima. Mislim, da ne bo prestopil, ker trenutno igra z najboljšimi igralci na svetu," je Geremi povedal o nogometašu, ki lahko poleti brez odškodnine prestopi v drug klub, saj se je mu trenutna pogodba s PSG-jem izteče 30. junija.

Parižani se krepijo

Po poletju, v katerem so se v Pariz preselili Giorgino Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira in seveda Lionel Messi, francoski klub očitno še ni popolnoma zadovoljen s svojim igralskim kadrom. V januarju namreč, po poročanju The Athletica, želijo v svoje vrste zvabiti vezista Tottenhama Taguyja Ndombeleja. Francoz pod taktirko Antonia Conteja ne igra veliko, čeprav so Londončani Lyonu zanj leta 2019 odšteli rekordno vsoto, to je 60 milijonov evrov. Tri leta pozneje naj bi se po 91 tekmah in desetih zadetkih za Tottenham preselil nazaj v rodno Francijo. Kluba naj bi se pogovarjala o šestmesečni posoji z možnostjo odkupa igralca v poletnem prestopnem roku. Tottenham naj bi se trenutno pogajal tudi z Wolverhamptonom, saj se Londončani zanimajo za nakup Španca Adame Traoreja, ki je v dresu Wolverhamptona do zdaj zaigral na 153 tekmah.