Gerrard: Pri naslovu z Rangersi ne gre za obliž na moje rane

Liverpool je bil pod taktirko nemškega trenerja Jürgna Kloppa neustavljiva sila v minuli sezoni Premier League, ko so rdeči prekinili urok najelitnejšega državnega tekmovanja in ga osvojili prvič po 30 letih, potem ko so leto prej osvojili tudi Ligo prvakov, svetovni klubski naslov in evropski superpokal. A sezona 2020/21 se je izkazala za izjemno težavno za klub z Anfielda, ki je z nedavnim porazom proti Fulhamu (0:1) nanizal že rekordnih šest zaporednih porazov na domačem Anfieldu, medtem ko je bilo na stadionu Ibrox minuli konec tedna vzdušje veliko bolj prešerno.

'Zdaj sem na drugem potovanju'

"Nisem zares imel časa, da bi v zadnjih dveh ali treh dneh pomislil in primerjal to (državni naslov z Rangersi, op. a.) z drugimi dosežki v moji karieri," je na sredini novinarski konferenci pred tekmo s praško Slavio povedal Gerrard. "Ne verjamem, da je pošteno primerjati dosežke. Kar sem dosegel kot igralec, je bilo fantastično, seveda je bilo, a zdaj sem na drugem potovanju, na drugi karierni poti, sem v drugem klubu. Zato ne gre zame, da bi bil z osebnega vidika to nekakšen obliž na rane za prejšnje vzpone ali padce, ali za primerjanje reči,"je nadaljeval.

"Gre za Rangerse, gre za to, da smo skupaj dosegli naš prvi veliki cilj. Gre za vse igralce in navijače, jaz pa sem, kot pravim, na svojem položaju zelo ponosen na oboje, naprej in predvsem pa na igralce, ki so opravili večino dela in opravili so ga v slogu. A ponosen sem tudi na podporo, v kateri smo uživali od prvega dne, ko sem prišel, bila je prav tako neverjetna."

Pričakuje, da si bodo nogometaši želeli še več trofej

Gerrard dodaja, da je njegova ekipa lačna novih uspehov. A Pražani niti slučajno ne bodo lahek zalogaj, glede na to, da so v prejšnjem krogu izločili premierligaša Leicester City z nekdanjim trenerjem Liverpoola (in Gerrarda) Brendanom Rodgersomna čelu.

"Mislim, da nam je ta konec tedna dal občutek uspeha in to lahkoto. Če te igralce poznam tako dobro, kot mislim, da jih poznam, potem si bodo želeli še več,"je še povedal Gerrard. "Želijo graditi na tem, kar smo dosegli. Včeraj smo govorili in razglabljali o tem na dolgo in široko, res pa bo zanimivo videti, kakšno raven lahko dosežemo. Včeraj so fantje dobro trenirali. Bili so osredotočeni. Veselimo se te tekme, sicer pa je Slavia obe tekmi z Leicestrom odigrala zelo dobro. Leicester je zelo dobra ekipa, z dobrim trenerjem, ki ji do sedaj uspeva odlična sezona. Po zaslugi tega smo takoj spoznali, kako velik izziv je pred nami. To je ekipa, ki ji gre doma zelo dobro. Kot sem rekel že prej: močno spoštujem nasprotnika, njegove igralce in trenerja, kar pa se tiče nas, vemo, da moramo biti na našem maksimumu, kar se tiče naše predstave, da bi nam uspelo opraviti to nalogo."