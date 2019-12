Gerrard med norim slavjem po zmagi na derbiju z glavo udaril v kamero

Z novim trenerjem Stevenom Gerrardom so Rangersi že v minuli sezoni občutno zmanjšali zaostanek za Celticom, legendarni vezist Liverpoola pa je minuli konec tedna z varovanci proslavljal morda celo najslajšo zmago trenerske kariere na zelenici "večnih" tekmecev. Razlika na vrhu zdaj znaša vsega dve točki v korist Celtica, a imajo Rangersi, ki so tako kot zeleno-beli rivali napredovali tudi v izločilne boje Lige Evropa, v žepu še zaostalo tekmo.

Legendarni "Old Firm", derbi med glasgowskima rivaloma Celticom in Rangersi , je z golom z glavo odločil hrvaški branilec Nikola Katić in poskrbel za neverjetno slavje modrega dela mesta. Ta je bil v tem tisočletju močno v senci zeleno-belih sosedov, ki so redno igrali v skupinskem delu Lige prvakov in kot po tekočem traku osvajali državne in pokalne naslove, deloma tudi zaradi hudih finančnih škripcev, v katerih so se znašli Rangersi, ki so se morali po bankrotu leta 2012 nazaj v Premiership prebiti iz tretje lige.

Gerrard: Upajmo, da bo veliko ljudi opazilo to predstavo

"Pokazali smo, da smo veliki igralci in kolektivno velika ekipa," je v pogovoru za Sky Sports po tekmi dejal Gerrard, ki si je s sodelavci dal duška po zadnjem sodniškem žvižgu in se s čelom celo zaletel v objektiv kamere. Številni so njegovo potezo hiteli primerjati s poljubom, ki ga je po zadetku v mreži Manchester Uniteda na Old Traffordu v objektiv "prilepil" še kot kapetan liverpoolskih rdečih.

"Upajmo, da bo veliko ljudi opazilo to predstavo,"je nadaljeval Gerrard. "Zmaga je velika, ker klub tukaj dolgo časa ni beležil veliko uspehov. Občutek je, da je to do tega trenutka moja najboljša zmaga (od prihoda k Rangersom, op. a.). A s tem ne želim zakriti dejstva, da smo se iz skupine, ki je bila na ravni Lige prvakov, uvrstili med 32 najboljših (v Ligi Evropa, op. a.). Sem smo se prišli spopast z res velikim izzivom in dobro ekipo, spet pa smo prevladovali večji del tekme, zato si igralci zaslužijo grozno veliko zaslug."

Spet se obeta napeta pomlad

Celtic je pred snidenjem na Celtic Parku dobil enajst zaporednih tekem v prvenstvu, kjer na domači zelenici niso izgubili od zadnjega kroga sezone 2017/18. Domači so prek Ryana Christieja v 33. minuti zapravili najstrožjo kazen, nato pa v enem naslednjih napadov prejeli gol, ki ga je zabil Ryan Kent. Celtic se je v igro vrnil šest minut kasneje, ko se je strel Calluma McGregorjav mrežo odbil od roke Odsonna Edouarda, gol nekdanjega branilca Slavena Belupa Katića, ki je že vknjižil tudi en nastop za hrvaško člansko izbrano vrsto, pa je na koncu odločil derbi. Tega so Rangersi sklenili brez izključenega napadalca Alfreda Morelosa, ki je drugi rumeni karton dobil zaradi simuliranja.

Rangersi so dobili tudi zadnji "večni derbi" lanskega leta in bili ob začetku zimskega premora točkovno poravnani s Celticom, a do maja, ko se je sezona zaključila, zaostali preveč in priznali premoč zeleno-belim z osmimi točkami zaostanka.

"Vedno poskusimo napredovati. Vemo, da je to velika zmaga in velik trenutek, a ostalo nam je še veliko dela. Izboljšali smo se, a vse je v znamenju tega, da bomo zdaj na tem gradili. Ne smemo poleteti. Tu poskušamo ustvariti ekipo z velikimi igralci, ki ne želijo priznati poraza,"je sklenil 39-letni Gerrard.

Gerrard se je kamere lotil tudi kasneje na zelenici, ko je odšel proslavljat pred tribuno z gostujočimi navijači: