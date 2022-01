Gerrard si želi moči znova združiti s Suarezom

Dobro obveščeni španski športni novinar Gerard Romero je postregel z novimi informacijami o morebitni prihodnosti urugvajskega napadalca Luisa Suareza. Zanj naj bi se zanimal nekdanji soigralec Steven Gerrard, ki je novembra prevzel vodenje angleškega prvoligaša Aston Ville, v zimskem prestopnem roku pa se mu je že pridružil nekdanji soigralec Philippe Coutinho.

Steven Gerrard, Philippe Coutinho in Luis Suarez so v sezonah 2012/13 in 2013/14 sestavljali napad angleškega velikana Liverpoola, kaj kmalu pa se zna zgoditi, da bodo moči združili pri Aston Villi. O tem je namreč pred kratkim poročal zanesljivi španski novinar Gerard Romero, ki je v pogovoru na svojem kanalu Twitch dejal, da se za urugvajskega napadalca resno zanima njegov nekdanji soigralec danes pa glavni trener Aston Ville Gerrard. "Suareza je Gerrard že povabil k sodelovanju v telefonskem pogovoru. Napadalec, ki je že zavrnil Palmeiras, Corinthians in Atletico Minerio, je pripravljen sprejeti prijateljevo ponudbo," je dejal Romero.

34-letni Suarez, ki se mu pogodba z madridskim Atleticom izteče po koncu aktualne sezone, nove pogodbe s španskimi prvaki ne namerava podpisati, je že pred časom poročal italijanski časopis Corriere dello Sport. Urugvajec namreč ni v dobrih odnosih z dolgoletnim Atleticovim strategom Diegom Simeonejem, a je zaenkrat vseeno eden izmed ključnih igralcev Madridčanov, ki zadnje čase ne dosegajo želenih rezultatov. V španski ligi zasedajo komaj četrto mesto in kar 16 točk zaostajajo za vodilnim Real Madridom, minuli teden jih je v polfinalu španskega super pokala izločil Athletic Bilbao, včeraj pa so s porazom proti Real Sociedadu izpadli še iz španskega kraljevega pokala.

icon-expand Suarez in Simeone nista na isti valovni dolžini. FOTO: AP

Nekdanji zvezdnik Barcelone in Liverpoola, ki ga nekateri mediji povezujejo z lukrativnim prestopom v severnoameriško ligo MLS, naj bi že zavrnil nekaj ponudb iz Južne Amerike in Savdske Arabije, saj želi še naprej igrati na najvišjem nivoju. Angleška liga, v kateri je blestel med leti 2011 in 2014 (2014 je prejel nagradi za najboljšega strelca angleške lige in najboljšega igralca sezone), mu to zagotovo lahko ponudi, a vprašanje, ki ostaja, je, ali mu lahko Villa ponudi dovolj visoko plačo.

V kolikor bo Villa želela napad okrepiti z Urugvajcem, bo morala najverjetneje počakati do poletja, saj je malo verjetno, da bo Atletico sredi zaenkrat klavrne sezone iz rok spustil najboljšega strelca (Suarez je na 28 tekmah v aktualni sezoni prispeval devet golov in dve podaji). Če bo Gerrard pri Villi želel združiti nekdanji trojec iz Liverpoola, pa bo moral klub iz Birminghama po koncu polletne posoje od Barcelone odkupiti Coutinha, ki je kariero pri sedemkratnih angleških prvakih začel sanjsko. Na debiju je proti Manchester Unitedu v igro vstopil v 68. minuti in s podajo ter zadetkom poskrbel, da je njegova nova ekipa nadoknadila zaostanek dveh golov in vknjižila točko.