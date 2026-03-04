Naslovnica
Nogomet

Gerrard udaril po Liverpoolu: Bili so obupni, obramba izgleda slabo

Wolverhampton, 04. 03. 2026 10.30

Avtor:
A.M.
Steven Gerrard

Liverpool je februar odprl s porazom pri Manchester Cityju, nato pa zmagal na štirih zaporednih tekmah, na katerih je trikrat ohranil nedotaknjeno mrežo. Zdelo se je, da so se po toplo-hladni prvi polovici sezone končno ustalili, njihove težave pa je v torek zvečer razgalila zadnjeuvrščena ekipa angleškega prvenstva.

Ko je Mohamed Salah v 83. minuti na Molineuxu izid poravnal na 1:1, je gostujoča tribuna verjela, da lahko redsi pridejo do preobrata. To jim ni uspelo, še huje, v 94. minuti je Andre zabil za končnih 2:1 in volkovom priboril drugo zaporedno zmago.

Liverpool je bil tako še petič v letošnji sezoni Premier lige nokavtiran v sodnikovem dodatku. V šestem krogu je Crystal Palace za 2:1 zadel v 97. minuti, enak prizor pa smo videli na naslednji tekmi, ko je do zmage v 95. minuti prišel Chelsea. Enako je uspelo tudi Bournemouthu, Manchester City pa je za zmago na derbiju zadel še dve minuti prej. Dvakrat so v tej sezoni v izdihljajih ostali tudi brez popolnega izkupička – Leeds je na 3:3 izenačil v 96. minuti, Fulham pa na 2:2 v 97.

Mohamed Salah na tekmi proti Wolvesom
Mohamed Salah na tekmi proti Wolvesom
FOTO: AP

Zdaj jim je boleč udarec v končnici tekme zadal še Wolverhampton, sledile so kritike otoških medijev, oglasil pa se je tudi legendarni vezist rdečih Steven Gerrard. "Liverpool je bil obupen. 65 minut so igrali katastrofalno, brez kakršnegakoli tempa in kakovosti. Mladi Rio Ngumoha bi moral biti v začetni postavi, ker v kratkem času naredi veliko več kot Cody Gakpo v eni uri," je dejal 45-letni Anglež, ki se je v nadaljevanju pogovora za TNT Sports dotaknil še obrambne vrste.

Steven Gerrard
Steven Gerrard
FOTO: Profimedia

"Obrambna vrsta Liverpoola izgleda slabo. Pri prvem golu sta bila dva branilca proti enemu napadalcu – s takimi situacijami se je treba bolje spopasti. Pri drugem golu je Alisson naredil napako in nihče se ni odzval. Ibrahima Konate in Virgil van Dijk ne sodelujeta dobro in mislim, da bosta razočarana nad njunima predstavama, ko si bosta ogledala posnetek. Ljudje nenehno govorijo, da mora Liverpool izboljšati svojo igro v zadnji tretjini, ampak tudi obramba slabo opravlja svoje delo," je zaključil Gerrard.

nogomet liverpool steven gerrard wolves

