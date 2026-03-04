Gerrard udaril po Liverpoolu: Bili so obupni, obramba izgleda slabo

Ko je Mohamed Salah v 83. minuti na Molineuxu izid poravnal na 1:1, je gostujoča tribuna verjela, da lahko redsi pridejo do preobrata. To jim ni uspelo, še huje, v 94. minuti je Andre zabil za končnih 2:1 in volkovom priboril drugo zaporedno zmago.

Liverpool je bil tako še petič v letošnji sezoni Premier lige nokavtiran v sodnikovem dodatku. V šestem krogu je Crystal Palace za 2:1 zadel v 97. minuti, enak prizor pa smo videli na naslednji tekmi, ko je do zmage v 95. minuti prišel Chelsea. Enako je uspelo tudi Bournemouthu, Manchester City pa je za zmago na derbiju zadel še dve minuti prej. Dvakrat so v tej sezoni v izdihljajih ostali tudi brez popolnega izkupička – Leeds je na 3:3 izenačil v 96. minuti, Fulham pa na 2:2 v 97.