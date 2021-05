Gerrard z Rangersi spisal zgodovino: brez poraza do naslova

Ekipa se bo pod vodstvom Stevena Gerrarda v anale vpisala s kar nekaj rekordnimi dosežki, saj so denimo prvič tudi premagali magično mejo 100 osvojenih točk. Naslov v klubu slavijo že dolgo, saj so novo zvezdico potrdili že 7. marca, a vseeno Rangersi do konca niso popuščali. Sezono so sklenili v soboto z zmago nad Aberdeenom (4:0).

Okrog stadiona Ibrox Park, kamor zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa gledalci ne smejo, se je v soboto popoldan spet zbralo več sto navijačev in slavilo zmagoslavno sezono. Žal brez mask in brez predpisane medsebojne razdalje. Politiki in lokalne oblasti so navijače zato pozvali, naj zapustijo mesto slavja.

"Praznujte varno in pametno. Prosimo, da zapustite Ibrox Park," pa so tvitnili tudi v klubu. Rangersi so osvojili že 55. prvenstveni naslov, Gerrard pa se je po treh sezonah veselil prve lovorike. Ta ima zdaj dodatno vrednost. Glasgowčani so zaradi denarnih težav leta 2012 najavili stečaj in klub se je selil v četrto ligo. Kar devet let zaporedoma je naslove zato osvajal večni tekmec Celtic. Tokrat so imeli Rangersi na koncu kar 25 točk naskoka pred osovraženimi zeleno-belimi.