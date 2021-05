Gibanje ekipe Manchester Uniteda v strogi tajnosti

ESPNje poročal, da vodstvo kluba skrbi, da bi klubski avtobus lahko postal tarča navijačev, ki so enkrat že poskrbeli za preložitev velikega obračuna z Liverpoolom. Na sestankih varnostne službe naj bi bila prisotna le peščica ljudi, ki bodo vedeli za točno lokacijo ekipe norveškega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja, preden se bo moštvo podalo na veliki obračun Premier League.

Pogovarjali naj bi se celo o možnosti uporabe "vab", praznih avtobusov, ki bodo stali pred nekaterimi hoteli, da bi tako zmedli navijače, ki bi želeli poskrbeti za vnovično odpoved tekme. Prvič jim je to uspelo 2. maja, potem ko je več sto navijačev najprej vdrlo na zelenico stadiona Old Trafford več ur pred tekmo, nato pa so obkolili tudi hotel, v katerem je bila domača ekipa.

Sprememba načrtov že za tekmo z Leicestrom

Protesti so bili uperjeni predvsem proti družini Glazer, nepriljubljenim ameriškim lastnikom Uniteda, ki so že več kot desetletje kamen spotike v rdečem delu Manchestra. Nezadovoljstvo nad vodenjem kluba se je še povečalo ob neuspešni pobudi za ustanovitev nove Superlige, kjer je United s kmalu bivšim izvršnim podpredsednikom Edom Woodwardom odigral eno ključnih vlog.

"Rdeči vragi" sicer tradicionalno zadnje ure pred domačimi tekmami preživljajo v hotelu Lowry v Salfordu, ki leži okoli pet kilometrov od Old Trafforda. Pred torkovim porazom z Leicester Cityjem (1:2), ki je za prvaka okronal mestnega tekmeca Man. City, ekipe Uniteda sicer v Salfordu in okolici niso opazili. ESPNporoča, da je United v preteklosti uporabljal tudi Hilton Garden Inn poleg stadiona za kriket v neposredni bližini nogometnega stadiona Old Trafford, še posebej takrat, ko je ekipo vodil Jose Mourinho in je zaradi številnih prometnih zamaškov v okolici stadiona člansko moštvo leta 2018 denimo zamudilo na tekmi Lige prvakov z Valencio in Juventusom.

Varnost v okolici stadiona je močno poostrena, pred vzhodno tribuno so postavili več ovir in celo novo ograjo, vse zato, da ne bi bilo vnovične preložitve tekme, ki je že poskrbela za velik glavobol tako med klubi kot tudi organizatorji.